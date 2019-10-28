В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в честь бывшего директора НТИ
Сегодня, 18:21ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле на фасаде «Шахматно-шашечного центра» появится мемориальная доска в честь бывшего директора технологического института (филиала УрФУ) Евгения Зудова. Соответствующий приказ подписал глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Евгений Зудов работал инженером на Нижнетагильском металлургическом комбинате, выпустил около ста научных работ, был признанным академиком. Став директором Нижнетагильского технологического института, он организовал 12 новых кафедр, а также открыл их филиалы на УВЗ, НТМК, УХП.
Кроме того, Зудов стал инициатором и одним из участников создания шахматно-шашечного центра в городе и долгие годы был президентом Нижнетагильской шахматной федерации. В 2001 году Евгений Зудов стал Почётным гражданином города
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