В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в честь бывшего директора НТИ

Евгений Зудов работал инженером на Нижнетагильском металлургическом комбинате, выпустил около ста научных работ, был признанным академиком. Став директором Нижнетагильского технологического института, он организовал 12 новых кафедр, а также открыл их филиалы на УВЗ, НТМК, УХП.

Кроме того, Зудов стал инициатором и одним из участников создания шахматно-шашечного центра в городе и долгие годы был президентом Нижнетагильской шахматной федерации. В 2001 году Евгений Зудов стал Почётным гражданином города