В Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД выявлено три нарушения правил дорожного движения

В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции была произведена сплошная остановка транспортных средств. В результате инспекторы выявили три грубых нарушения ПДД: управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

В начала 2019 года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 223 ДТП, в которых погибло 23 человека, 295 получили травмы различной степени тяжести.