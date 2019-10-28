В Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД выявлено три нарушения правил дорожного движения
Сегодня, 19:26ОбществоФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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25 октября в Нижнем Тагиле прошло профилактическое мероприятие «Стоп контроль», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции была произведена сплошная остановка транспортных средств. В результате инспекторы выявили три грубых нарушения ПДД: управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
В начала 2019 года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 223 ДТП, в которых погибло 23 человека, 295 получили травмы различной степени тяжести.
15 ДТП произошли из-за пьяных водителей, 17 – по вине водителей, не имеющих водительских прав.
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