В Свердловской области приставы передали в Гохран 63 драгоценных камня

Камни был вещественными доказательствами по уголовному делу по статье «Незаконный оборот драгметаллов». Фигуранты уголовного дела купили изумруды общей массой менее 10 грамм и осуществляли их незаконное хранение. Обстоятельства, при которых приобретены камни, не установлены.