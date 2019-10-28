В Свердловской области приставы передали в Гохран 63 драгоценных камня
Сегодня, 10:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловские судебные приставы передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 61 изумруд и два александрита сообщает УФССП по региону.
Камни был вещественными доказательствами по уголовному делу по статье «Незаконный оборот драгметаллов». Фигуранты уголовного дела купили изумруды общей массой менее 10 грамм и осуществляли их незаконное хранение. Обстоятельства, при которых приобретены камни, не установлены.
Уголовное преследование граждан в последствии было прекращено, драгоценные камни были обращены в доход государства.
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