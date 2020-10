Чеченская диаспора готова попросить Кадырова вмешаться в спор уральца о «Мерседесе»

Представитель чеченской диаспоры в Екатеринбурге Беслан Тамаев сообщил о возможном вмешательстве Рамзана Кадырова в конфликт из-за покупки Mercedes, пишет E1.

Представитель диаспоры пояснил, что связывался с обеими сторонами конфликта и выслушал их. Пузырев не все договаривает. Как оказалось, его предупреждали, что машина не новая и рекомендовали воспользоваться эвакуатором для транспортировки. Мы выслушаем третью сторону — знакомого Пузырева, который проживает в Чечне и первый контактировал с хозяином автомобиля, говорит Тамаев. По его словам, если стороны не придут к соглашению и история зайдет слишком далеко, то в конфликт может вмешаться глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Напомним, житель Екатеринбурга Константин Пузырев приехал в Чеченскую республику и приобрел там автомобиль Mercedes 1989 года выпуска. После этого он собрался на нем уехать домой, но через 35 километров автомобиль сломался. Он попытался добиться от продавца ремонта или возмещения, но им не удалось найти общий язык. Чеченец ответил обвинившему его в обмане при продаже автомобиля уральцу

