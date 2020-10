Депутаты Екатеринбурга предложили заново поискать место для памятной стелы

Городская дума Екатеринбурга сегодня предложила заново поискать место для установки памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести», сообщают «Европейско-азиатские новости».

Ранее на сайте мэрии уже была определена площадка путем опроса горожан, однако депутаты ее не поддержали. Екатеринбург получил звание еще летом. При выборе места для установки, на сайте мэрии проголосовало чуть более трех тысяч человек. Жители выбрали площадь на Уралмаше, на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Тогда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский соообщил о благополучном завершении голосования. Однако сегодня на очередном заседании гордумы депутаты предложили вернуться к этому вопросу и поискать другое место. По словам спикера Игоря Володина гордума не принимала участие при выборе места. Он отмечает, что Уралмаш находится не в гостевом маршруте. Как мы будем эту стелу людям показывать, гостям, иностранцам? А приедет, к примеру, президент — и мы что, повезем его на Уралмаш?говорит Володин. Кроме того, он считает, что число проголосовавших очень мало для Екатеринбурга, где 1,5 миллиона жителей. Напомним, в Нижнем Тагиле уже выбрали место для стелы «Город трудовой доблести». Она будет установлена на привокзальной площади в ходе реконструкции. В Нижнем Тагиле завершен опрос о месте для размещения стелы «Город трудовой доблести»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter