Девочку из шкафа готовы выписать из больницы в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сказал, что дальнейшая судьба девочки зависит от многих факторов. Он не исключает, что из больницы она может попасть в дом ребенка, где содержатся на государственном попечении дети от 0 до 4 лет. Он отмечает, что нужно учитывать интересы ребенка.