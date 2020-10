Девочку из шкафа готовы выписать из больницы в Екатеринбурге

Полугодовалую Полину из Карпинска врачи готовы выписать из больницы, сообщает Е1.

Медики ОДКБ рассказали о состоянии девочки, которую мать полгода прятала в шкафу и морила голодом. Они отмечают положительную динамику состояния ребенка. За время, которое Полина находится в больнице, она набрала уже килограмм веса. По словам главврача ОДКБ Олега Аверьянова, сейчас Полина весит 4,1 килограмма. Девочку можно было бы уже выписывать, но она останется в больнице, пока не решат ее дальнейшую судьбу. Дефицит питательных веществ устраняется, она хорошо кушает,говорит Аверьянов. Также он отмечает, что Полине нельзя быстро вводить все питательные вещества, врачи планируют увеличить ее вес еще на килограмм. Сейчас у Полины хорошее эмоциональное состояние, медики считают, что полгода в шкафу никак не сказались на ее психике. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сказал, что дальнейшая судьба девочки зависит от многих факторов. Он не исключает, что из больницы она может попасть в дом ребенка, где содержатся на государственном попечении дети от 0 до 4 лет. Он отмечает, что нужно учитывать интересы ребенка. Одного желания бабушки «забрать и вырастить кровиночку» мало, органы опеки должны изучить возможности потенциальных опекунов,сказал омбудсмен. Мороков говорит, что нужно время, для того, чтобы провести генетические экспертизы и установить родителей. Ведь по сути сейчас у нас в больнице ребенок, оставшийся без попечения взрослых, а в графах «отец» и «мать» у нее стоит прочерк,отмечает Мороков. Также омбудсмен рекомендовал решать вопрос о дальнейшей судьбе ребенка на специальном межведомственном консилиуме, туда должны входить органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних и министерство социальной политики. Напомним, 9 октября стало известно, что в Карпинске мать полгода прятала в шкафу новорожденную дочь. Ее нашли подруги женщины. Истощенную девочку на вертолете перевезли в ОДКБ № 1 в Екатеринбург, а мать направили на психиатрическую экспертизу. Против нее было возбуждено два уголовных дела. На Первом канале рассказали подробности жизни девочки из шкафа

