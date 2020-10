Почетным гражданином Свердловской области стал главный дирижер филармонии Дмитрий Лисс. Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мужчина возглавляет Уральский филармонический оркестр уже четверть века. Звание он получил 28 октября, что совпало с его днем рождения. Лиссу исполнилось 60 лет. Напомним, осенью в Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска Почетному гражданину города Михаилу Шапошникову. Она установлена на управлении нижнетагильского отделения СвЖД. В Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска Почетному гражданину города Шапошникову

