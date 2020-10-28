Дмитрий Мазуров получил тюремный срок в 1,5 года

Согласно решению суда, Дмитрий Мазуров должен был предоставить данные обо всех своих активах, в том числе банковских счетах и акциях компаний, в уставном капитале которых он участвует напрямую или косвенно. Но предприниматель не выполнил предписания суда, что было расценено как неуважение к закону. В результате Мазурова приговорили к тюремному заключению на срок восемнадцать месяцев.