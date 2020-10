Дмитрий Мазуров получил тюремный срок в 1,5 года

Бывший руководитель Антипинского нефтеперерабатывающего завода и основатель группы “Новый поток” Дмитрий Мазуров проведет полтора года в тюрьме на Британских Виргинских островах.

По сообщению издания “Коммерсантъ”, решение суда было частично основано на отказе обвиняемого предоставить информацию обо всех активах, чтобы на них можно было наложить арест для покрытия долга кредиторам. Сообщается, что Мазуров должен около семидесяти миллионов евро трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company, поскольку является гарантом выполнения обязательств со стороны нефтеперерабатывающего завода. Соответствующий договор был заключен несколько лет назад и ввиду неисполнения обязательств со стороны НПЗ от предпринимателя потребовали возмещения средств. Филиал ВТБ обратился с иском о взыскании средств с Мазурова в Лондонский международный третейский суд (LCIA), который вынес постановление в пользу кредитора еще в апреле прошлого года. Также представители VTB Commodities обратились в Верховный суд Британских Виргинских островов с просьбой наложить арест на все активы Мазурова. Суд это заявление удовлетворил. Согласно решению суда, Дмитрий Мазуров должен был предоставить данные обо всех своих активах, в том числе банковских счетах и акциях компаний, в уставном капитале которых он участвует напрямую или косвенно. Но предприниматель не выполнил предписания суда, что было расценено как неуважение к закону. В результате Мазурова приговорили к тюремному заключению на срок восемнадцать месяцев. Также кредитором предпринимателя является Сбербанк - кредитно-финансовое учреждение было признано потерпевшей стороной в уголовном деле о мошенничестве. Мазурову предъявили обвинение в хищении двадцати девяти миллионов рублей у Сбербанка, а также в растрате порядка полумиллиарда рублей. На сегодняшний день следствие окончено, но бизнесмен отказывается признавать вину. Отмечается, что если Дмитрий Мазуров решит в дальнейшем снова заняться предпринимательской деятельностью, решение суда негативно отразится на его кредитной истории. Скорее всего он не сможет стать клиентом крупных банков, а также ему не будут выдавать займы. При этом все заработанные средства будут уходить на погашение долгов кредиторам.

