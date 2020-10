Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал всех защищаться от COVID-19 масками

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал жителей Екатеринбурга носить маски. Об этом он написал в Instagram.

Вчера главный санитарный врач России Анна Попова выпустила постановление, согласно которому граждане должны носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Евгений Ройзман поддержал инициативу и сказал, что масочный режим надо было ввести гораздо раньше. Он отмечает, что лично он будет соблюдать эту меру безопасности. Страна похожа на динозавра, которому полгода назад откусили хвост, а он сегодня начал что-то подозревать,написал Ройзман. Изданию Е1.RU политик рассказал, что он обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Японии. С начала пандемии там зафиксировали 98 175 случаев заражения. Ройзман считает, что это напрямую связано с дисциплиной японцев, которые, по его словам, не выходят из дома без масок. Он отмечает, что в Японии около 130 миллионов жителей и при этом меньше 100 тысяч заразившихся, а в России официально зарегистрировано 1,5 миллиона заболевших. При этом плотность населения у них в сорок раз выше, чем у нас, кроме того, в Японии ничего не закрывают. Их, а также многие другие страны, спасает масочный режим,утверждает экс-мэр. Он считает, что появление в общественном месте без маски — это «откровенное неуважение к людям, пренебрежение к их жизни и здоровью». По его словам, главврачи больниц Екатеринбурга просили его передать людям, чтобы они носили маски. Напомним, вчера помимо введенного всеобщего масочного режима, барам и ресторанам запретили работать с 23.00 до 06.00. В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

