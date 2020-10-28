Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

Данным организациям теперь запрещено работать в период с 23.00 до 6.00. Кроме того, в заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны между столиками. Такие же экраны теперь нужны в такси — между водителем и пассажиром.
Теперь во всех местах скопления людей нужно находиться в маске, даже в лифте и подъезде. Соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом. Думаю, никто не заинтересован в усугублении эпидемиологической ситуации. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы! написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Напомним, 26 октября губернатор продлил действие коронавирусных ограничений в Свердловской области на 14 дней.