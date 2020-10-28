Горный университет поднялся в предметном рейтинге вузов THE на сотни позиций

На первом месте рейтинга THE стоит Стэнфордский университет (США). Он признанный лидер сразу в пяти предметных группах. Здесь имеются в виду такие области, как «Искусство и гуманитарные науки», «Бизнес и экономика», «Юриспруденция» и «Психология». Чуть менее успешными оказались Оксфорд и Гарвард, у которых по два первых места. Об этом пишет forpost-sz.ru.