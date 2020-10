Горный университет поднялся в предметном рейтинге вузов THE на сотни позиций

Организация Thomson Reuters вместе с редакцией журнала Times Higher Education выложила обновленный рейтинг вузов планеты. На верхних строчках списка традиционно находятся высшие учебные заведения США и Великобритании. В первой сотне каждой из одиннадцати номинаций у них, как обычно, самое большое представительство.

На первом месте рейтинга THE стоит Стэнфордский университет (США). Он признанный лидер сразу в пяти предметных группах. Здесь имеются в виду такие области, как «Искусство и гуманитарные науки», «Бизнес и экономика», «Юриспруденция» и «Психология». Чуть менее успешными оказались Оксфорд и Гарвард, у которых по два первых места. Об этом пишет forpost-sz.ru. В текущем году THE ранжировал огромное количество учебных учреждений — 1512, из них в чарты в первый раз попали 522. Рейтинги по дисциплинам «Инженерное дело» (1098 участников) и «Естественные науки» (1149 участников) стали наиболее представительными. Тут Санкт-Петербургский горный университет взлетел на 300 и 250 позиций соответственно. По предмету «Инженерное дело» российский вуз попал в четвертую сотню (301-400 место), а в дисциплине «Естественные науки» он взлетел еще выше (251-300 место). Около Горного университета расположились Университет Барселоны, Колорадский университет в Форт-Коллинз, Технологический институт Израиля, Технический университет Квинсленда (Канада) и прочие известные вузы мира. Нужно сказать, что THE, вместе с QS и ShanghaiRanking Consultancy, входит в тройку наиболее авторитетных рейтинговых агентств, признание которых — стопроцентный показатель успеха образовательного заведения. Специалисты THE оценивают пять главных критериев. Речь идет о качестве образования и исследовательской работе, цитируемости, доходах от внедрения научных изысканий в производство и интернационализации. Эти сведения находят в трех источниках: статистической информации, библиометрической базе Scopus и анкетировании членов академического сообщества. Подчеркнем, что Санкт-Петербургский горный университет с 2016 года остается в топ-20 рейтинга QS по предмету «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter