Кто ответственен за дезинфекцию подъездов в Нижнем Тагиле после «ковидных» жильцов?

Тогда журналист решил узнать, как процедура проходит на практике и обратился в ГБ № 1, к которой прикреплена также поликлиника на Вагонке. Там заметили, что медучреждение может отвечать только за свою территорию: если есть пациент с положительным анализом — после него все дезинфицируется. В очаге, где живет больной коронавирусом, службами проводится дезинфекция, но больница не отвечает за обработку подъездов.