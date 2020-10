Кто ответственен за дезинфекцию подъездов в Нижнем Тагиле после «ковидных» жильцов?

Статистика по коронавирусу продолжает пугать. Среди заболевших могут оказаться соседи по лестничной клетке. В таком случае хоть немного обезопасить людей может дезинфекция подъезда. Но кто ответственен за это, будет ли она проведена, выяснял журналист Tagilcity.ru.

От медика мы узнали, что в нашем подъезде выявлен коронавирусный. Соответственно, должна быть проведена дезинфекция, однако вот уже несколько дней даже полы никто не мыл, поделилась с редакцией тагильчанка. Для получения разъяснений журналист обратился в Роспотребнадзор по Свердловской области. Там пояснили, что заявку на обработку подъезда, где жил «ковидный» пациент, подает поликлиника. Поликлиника по месту жительства заключает договор с организацией, имеющей право проводить этот вид деятельности, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как сказали в пресс-службе Роспотребнадзора, самим людям никуда обращаться не надо, все будет сделано без их активного участия. Из дезинфицирующей организации приедет специалист и проведет обработку подъезда. Обработают этаж, на котором живет человек, этаж ниже, лифт — все по правилам дезинфекции. Тогда журналист решил узнать, как процедура проходит на практике и обратился в ГБ № 1, к которой прикреплена также поликлиника на Вагонке. Там заметили, что медучреждение может отвечать только за свою территорию: если есть пациент с положительным анализом — после него все дезинфицируется. В очаге, где живет больной коронавирусом, службами проводится дезинфекция, но больница не отвечает за обработку подъездов. Заключительная дезинфекция проводится для уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний в очаге после выздоровления больного. Сотрудниками поликлиники составляется заявка в Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области о закрытии очага и проведении заключительной дезинфекции. Данная процедура проводится только при наличии согласия собственника помещения. Это касается жилого помещения. За дезинфекцию подъездов в жилых домах отвечает управляющая компания или ТСЖ, говорит пресс-секретарь Алена Усатова. Каким образом заявка попадает в управляющую компанию? В ЖЭУ № 1 пояснили, что они обрабатывают подъезды по своему графику, это стандартная процедура, а за дезинфекцию после коронавирусного отвечает Роспотребнадзор. Роспотребнадзор должен обрабатывать, когда у вас увезли коронавирусного, сразу же после. Они так делали, по крайней мере, в самом начале. Управляющая компания по графику обрабатывает, не сразу,рассказали в управляющей компании. Таким образом, получается, что и УК не отвечает за обработку. Журналист обратился за разъяснениями в оперштаб региона. Оперативный штаб по коронавирусу пояснил, что заявку на дезинфекцию делает поликлиника в фирму, с которой у администрации города заключен договор. В случае подтверждения COVID-19 у жильца или жильцов многоквартирного дома районной поликлиникой подается заявка на проведение заключительной дезинфекции в квартире и подъезде. Организацией, осуществляющей дездеятельность, с которой у муниципалитета заключен договор, проводится обработка, сказали в оперштабе. Таким образом в цепочке появилось еще одно звено — городская администрация. Однако там сообщили, что информацию об обработке подъездов предоставить может оперштаб. Установить, кто ответственен за дезинфекцию подъездов, и как работает механизм, не удалось. В таком случае, некоторые подъезды могут оставаться и вовсе без дезинфекции.

