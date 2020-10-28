Медик из Екатеринбурга заступилась за врачей скорой помощи

Медик из Екатеринбурга заступилась за врачей скорой помощи

Сегодня, 11:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Медик из Екатеринбурга сама стала пациентом, она высказалась в защиту коллег из скорой помощи, сообщает Е1.

По мнению екатеринбурженки Галины Ефимовой, которая работает врачом, в проблемах с вызовами к пациентам виновата не скорая помощь, а поликлиники.

Она рассказывает, что заразилась коронавирусом на работе и ей потребовалась медицинская помощь. 12 октября она в течении двух часов не могла дозвониться по телефону кол-центра больницы, при этом у нее была высокая температура. Вызов на дом был принят только диспетчерами скорой помощи.

В результате того, что женщина не могла дозвониться до поликлиники, ей пришлось идти туда пять раз, несмотря на болезнь. При первом обращении мазок на коронавирус не взяли, объяснив это тем, что у нее нет типичных проявлений COVID-19. Его взяли только 15 октября, а готов он был 21 октября, к тому времени у пациентки уже заболела коронавирусом дочь.

22 октября после КТ она была отпущена на амбулаторное лечение с двусторонней пневмонией с 10% поражения легких и COVID-19.

Дочери Ефимовой также пришлось идти в поликлинику самостоятельно, так как она не смогла дозвониться до медиков. Ее тоже отправили лечиться домой без письменных назначений. Поздно вечером ей стало хуже и она вызвала скорую помощь, которая приехала только в 8.40.

Ефимова говорит, что скорая помощь — это единственная служба до которой можно дозвониться.

Служба скорой медицинской помощи нашего города стала заложницей своего высокого профессионализма и заложницей непрофессионализма поликлиник,говорит пациентка.

Напомним, екатеринбургские медики назвали причины, когда необходимо вызывать скорую помощь, список опубликован на официальном сайте мэрии.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
скорая помощьврачЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы