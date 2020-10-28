Медик из Екатеринбурга заступилась за врачей скорой помощи

В результате того, что женщина не могла дозвониться до поликлиники, ей пришлось идти туда пять раз, несмотря на болезнь. При первом обращении мазок на коронавирус не взяли, объяснив это тем, что у нее нет типичных проявлений COVID-19. Его взяли только 15 октября, а готов он был 21 октября, к тому времени у пациентки уже заболела коронавирусом дочь.