Медик из Екатеринбурга заступилась за врачей скорой помощи

Медик из Екатеринбурга сама стала пациентом, она высказалась в защиту коллег из скорой помощи, сообщает Е1.

По мнению екатеринбурженки Галины Ефимовой, которая работает врачом, в проблемах с вызовами к пациентам виновата не скорая помощь, а поликлиники. Она рассказывает, что заразилась коронавирусом на работе и ей потребовалась медицинская помощь. 12 октября она в течении двух часов не могла дозвониться по телефону кол-центра больницы, при этом у нее была высокая температура. Вызов на дом был принят только диспетчерами скорой помощи. В результате того, что женщина не могла дозвониться до поликлиники, ей пришлось идти туда пять раз, несмотря на болезнь. При первом обращении мазок на коронавирус не взяли, объяснив это тем, что у нее нет типичных проявлений COVID-19. Его взяли только 15 октября, а готов он был 21 октября, к тому времени у пациентки уже заболела коронавирусом дочь. 22 октября после КТ она была отпущена на амбулаторное лечение с двусторонней пневмонией с 10% поражения легких и COVID-19. Дочери Ефимовой также пришлось идти в поликлинику самостоятельно, так как она не смогла дозвониться до медиков. Ее тоже отправили лечиться домой без письменных назначений. Поздно вечером ей стало хуже и она вызвала скорую помощь, которая приехала только в 8.40. Ефимова говорит, что скорая помощь — это единственная служба до которой можно дозвониться. Служба скорой медицинской помощи нашего города стала заложницей своего высокого профессионализма и заложницей непрофессионализма поликлиник,говорит пациентка. Напомним, екатеринбургские медики назвали причины, когда необходимо вызывать скорую помощь, список опубликован на официальном сайте мэрии. В горздраве Екатеринбурга назвали поводы для вызова скорой

