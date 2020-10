МегаФон станет совладельцем российского видеосервиса START

МегаФон приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), которая является головной компанией видеосервиса START. Вхождение стратегического инвестора позволит сервису продолжить укрепление позиций на рынке.

Сделку планируется провести в два этапа. В результате МегаФон станет владельцем 33,8% компании. При этом основная доля и контроль будут сохранены за текущими акционерами и основателями холдинга. Генеральный директор МегаФона Геворк Вершмишян отметил, что компания планирует в ближайшие три года инвестировать в START до пяти миллиардов рублей на его развитие. МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества, сказал Вершмишян. На данный момент видеосервис охватывает около 6% рынка в платном сегменте. В первом квартале 2020 года выручка START выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева говорит, что данная сделка с внешним дистрибьютором является первой для видеосервиса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса, сказала Миндубаева. START имеет уникальную продюсерскую экспертизу по производству премиальных сериалов и фильмов. За последние три года видеосервисом было запущено более 30 оригинальных проектов, которые создавались на собственной студии. В их числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», а также премьеры этой осени — сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России». Кроме того, сервис разрабатывает еще 50 проектов, включая те, что ориентированы на семейную и детскую аудиторию.

