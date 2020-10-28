Меценаты восстанавливают сгоревший после удара молнией дом ветерана в Северке

Меценаты восстанавливают сгоревший после удара молнией дом ветерана в Северке

Сегодня, 12:03ОбществоPhoto: pixabay.com
Благотворительный фонд РМК помогает с восстановлением дома ветерана в посёлке Северка, который сгорел после удара молнии. В фонде заявили, что здание возведут заново и обустроят мебелью и бытовой техникой.

Напомним, во время аномальной летней жары в дом Галины Маевской ударила молния, после чего вспыхнула крыша. Её сыновья пытались потушить пламя, но безуспешно — само здание всё имущество были уничтожены. Два месяца женщина вынуждена была жить в хозяйственных пристройках, пока её соседи не обратились за помощью в Благотворительный фонд РМК.

Отметим, что Маевская — учитель русского языка и литературы с 55-тилетним стажем, в 14 лет она получила медаль «За освоение целинных земель», а её младший сын — ветеран войны в Чечне.

Напомним, в июле Благотворительный фонд РМК по указанию Игоря Алтушкина организовал доставку гуманитарной помощи в Нижние Серги, пострадавшие от наводнения. Это было сделано по личному указанию главы РМК Игоря Алтушкина.

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