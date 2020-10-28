На Урале детсад обязали выплатить 200 тысяч рублей ребенку за перелом руки

На Урале детсад обязали выплатить 200 тысяч рублей ребенку за перелом руки

Сегодня, 12:20ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Детсад Нижней Туры обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации ребенку, сломавшему руку на прогулке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что 4 июня 2020 года в период нахождения детей на прогулке четырехлетний ребенок получил перелом левой руки. По данному факту прокуратурой было направлено исковое заявление в суд.

Суд согласился с выводами, указанными в материалах дела. В связи с нарушением пункта 2 частей 6 и 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) МАДОУ детскому саду «Аленушка» присудили выплатить компенсацию пострадавшему в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле по решению суда предприниматель-владелец батутного парка «Джунгли» выплатил 50 тысяч рублей компенсации девочке 2007 года рождения за травмы, полученные из-за прыгнувшего на нее ребенка в «паралоновой яме».

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