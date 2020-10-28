На Урале детсад обязали выплатить 200 тысяч рублей ребенку за перелом руки

Суд согласился с выводами, указанными в материалах дела. В связи с нарушением пункта 2 частей 6 и 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) МАДОУ детскому саду «Аленушка» присудили выплатить компенсацию пострадавшему в размере 200 тысяч рублей.