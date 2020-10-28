Нижний Тагил вошел в список семи городов УРФО с самым грязным воздухом

Нижний Тагил вошел в список семи городов УРФО с самым грязным воздухом

Сегодня, 15:32ОбществоPhoto: pixabay.com
Нижний Тагил вошел в список городов УрФО с самым грязным воздухом. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев на межрегиональном совещании по проблемам охраны окружающей среды в Екатеринбурге.

Максимальный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в трех городах Свердловской и Челябинской областей, а также одном городе Курганской области.

Он отметил, что по итогам годового мониторинга в Магнитогорске, Каменске-Уральском и Кургане зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы, а в Нижнем Тагиле, Златоусте, Краснотурьинске и Челябинске — повышенный.

Также Ткачев сообщил, что на Урале нет чистых водоемов.

По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества,сказал Ткачев.

Он отметил, что это связано с «критически низким» процентом очистки стоков предприятий на территории УрФО. Не на всех предприятиях Свердловской области осуществляется строгий контроль: опасные отходы складируются в необорудованных для этого местах, а к работе с ними допускаются неквалифицированные лица.

При этом Ткачев добавил, что государственные структуры и предприниматели стали уделять больше внимания на вопросы окружающей среды.

Напомним, по результатам наблюдений за три квартала 2020 года в Нижнем Тагиле отмечались превышения диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака.

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