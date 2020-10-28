Нижний Тагил вошел в список семи городов УРФО с самым грязным воздухом

Максимальный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в трех городах Свердловской и Челябинской областей, а также одном городе Курганской области.
Он отметил, что по итогам годового мониторинга в Магнитогорске, Каменске-Уральском и Кургане зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы, а в Нижнем Тагиле, Златоусте, Краснотурьинске и Челябинске — повышенный.
Также Ткачев сообщил, что на Урале нет чистых водоемов.
По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества,сказал Ткачев.
Он отметил, что это связано с «критически низким» процентом очистки стоков предприятий на территории УрФО. Не на всех предприятиях Свердловской области осуществляется строгий контроль: опасные отходы складируются в необорудованных для этого местах, а к работе с ними допускаются неквалифицированные лица.
При этом Ткачев добавил, что государственные структуры и предприниматели стали уделять больше внимания на вопросы окружающей среды.
Напомним, по результатам наблюдений за три квартала 2020 года в Нижнем Тагиле отмечались превышения диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака.