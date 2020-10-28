Нижний Тагил вошел в список семи городов УРФО с самым грязным воздухом

Он отметил, что это связано с «критически низким» процентом очистки стоков предприятий на территории УрФО. Не на всех предприятиях Свердловской области осуществляется строгий контроль: опасные отходы складируются в необорудованных для этого местах, а к работе с ними допускаются неквалифицированные лица.