Придумали новую схему: на Урале мошенники подозреваются в ограблении банка через АЗС

На Урале полицейские задержали трех преступников, которых подозревают в серии банковских мошенничеств, сообщает руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, предполагаемых аферистов выявили специалисты спецподразделения «К» (специализируется на борьбе с преступлениями в IT-сфере), а также полицейские из главного следственного управления ГУ МВД Свердловской области. Предполагаемые мошенники похищали деньги у одного из коммерческих банков Екатеринбурга. Они списывали средства со счетов за оплату бензина на АЗС региона. Схема, которую придумали подозреваемые 1991, 1997 и 1998 годов рождения, ранее оперуполномоченным не встречалась. Они опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак машины. Потом вводили сумму, на которую необходима заправка, которая была равна сумме денежных средств, имеющихся на счете карты. Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать офердрафт на карту мошенников и оплачивал покупку топлива за свой счет,говорит Горелых. Затем мошенники реализовывали топливо за полцены. Нелегальные операции они проводили на заправках, которые оснащены автоматическим терминалом оплаты. Зафиксировано 30 случаев на сумму свыше одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества с банковского счета» (158 УК РФ). Полицейские обнаружили места хранения банковских карт, а также оборудования, при помощи которого мошенники подменяли номера счетов. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы, они отправлены под стражу на два месяца. Напомним, в Екатеринбурге местная жительница «подарила» телефонным аферистам 800 тысяч рублей. Екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 800 тысяч рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter