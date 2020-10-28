Придумали новую схему: на Урале мошенники подозреваются в ограблении банка через АЗС

Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать офердрафт на карту мошенников и оплачивал покупку топлива за свой счет,говорит Горелых.