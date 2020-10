Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи автоматически смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Условием для получения является среднедушевой доход, который не превышает двух МРОТ. Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил увеличить размер оплаты больничных родителям детей до семи лет. Путин предложил увеличить размер оплаты больничных родителям детей до семи лет

