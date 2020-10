Уральскому депутату-олигарху отказали в иске против матери ребенка-инвалида

Щербинский суд Москвы отказал в иске депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому, сообщает Е1.

Он судился с мамой своей десятилетней дочери, которая публично обвинила политика в равнодушии и безучастии к их ребенку. У девочки диагностировали опухоль мозга, мать пыталась собрать деньги на операцию в Германии. Она обвиняла депутата, который известен благотворительностью, что он не помогает родной дочке. Также женщина жаловалась на депутата в областное Законодательное собрание и в Совет Федерации. В ответ Вячеслав Брозовский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в районный суд Москвы. На сайте Щербинского суда сообщается, что депутату отказали в иске. Судебные тяжбы уральского депутата на этом не закончились. В московском суде пройдет еще один процесс, мать пытается лишить Вячеслава родительских прав и взыскать алименты. Кроме того, в районном суде Березовского также недавно прошел суд о взыскании алиментов. Иск подала местная жительница, мать внебрачного сына депутата. Она через суд и экспертизу ДНК доказала, что депутат является отцом ее шестнадцатилетнего сына. Напомним, свердловские депутаты отчитались о доходах за 2019 год, Вячеслав Брозовский указал доход 20,5 млн рублей. Алексей Кушнарев перестал быть самым богатым депутатом Заксобрания

