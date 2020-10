В Екатеринбурге отменено еще одно массовое мероприятие из-за пандемии COVID-19

В Екатеринбурге отменен «Русский марш», который ежегодно проходил 4 ноября. Соответствующая запись появилось в группе движения во «Вконтакте».

Данное решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на которую намекают представители власти. Они буду запрещать все общественно-политические мероприятия. Но не прямым отказом, а переносами скроков на неопределенное время, когда якобы улучшится ситуация с коронавирусом, сообщается в группе «Русский марш Урал» во «Вконтакте». Напомним, активистам из Екатеринбурга запретили проводить акцию, чтобы почтить память жертв репрессий. Мероприятие должно было пройти 30 октября. В этот день в Екатеринбурге люди собирались напротив здания бывшего НКВД и зачитывали имена погибших. В Екатеринбурге общественникам не разрешили провести акцию памяти из-за COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter