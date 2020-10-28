В Екатеринбурге отменено еще одно массовое мероприятие из-за пандемии COVID-19

Данное решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на которую намекают представители власти. Они буду запрещать все общественно-политические мероприятия. Но не прямым отказом, а переносами скроков на неопределенное время, когда якобы улучшится ситуация с коронавирусом, сообщается в группе «Русский марш Урал» во «Вконтакте».