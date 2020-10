В Екатеринбурге рассматривают вариант увеличения машин «скорой» через аутсорсинг

В Екатеринбурге муниципалитет рассматривает вариант увеличения автомобилей Скорой медицинской помощи через аутсорсинг, пишет пресс-служба мэрии.

В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за высокой нагрузки на службу Скорой медицинской помощи рассматривается увеличение транспорта путем привлечения частного бизнеса. Данный вопрос обсуждается с оперативным штабом Свердловской области. О таком варианте решения проблемы сообщил глава управления здравоохранения Денис Демидов. Сообщается, что на текущий момент задействованы 30 автомобилей «скорой» и четыре Центра медицины катастроф. Напомним, накануне появилась информация о возможной приостановке работы СМП из-за долгов. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что этого не произойдет и службе выделят дополнительное финансирование из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Уже запланирован первый транш в размере 100 миллионов рублей. Креков прокомментировал ситуацию с долгами скорой помощи в Екатеринбурге

