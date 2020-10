В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию, которая расположена на улице Студенческой, 1, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Причиной этого стало распоряжение прокуратуры из-за неправильного оформления предпринимателями документов на ведение бизнеса. Владельцам газовой заправки было направлено уведомление о возбуждении исполнительного производства. Они знали, что если не исполнят решение суда добровольно, к ним будут применены меры принудительного исполнения. Так как станция продолжала работать, приставы закрыли ее принудительно, они опечатали заправочную колонку и трубу. Напомним, свердловчанин может лишиться машины из-за долга по квартплате в размере более 300 тысяч рублей. Свердловчанин лишился автомобиля из-за долгов по квартплате

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter