В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию

Причиной этого стало распоряжение прокуратуры из-за неправильного оформления предпринимателями документов на ведение бизнеса.
Владельцам газовой заправки было направлено уведомление о возбуждении исполнительного производства. Они знали, что если не исполнят решение суда добровольно, к ним будут применены меры принудительного исполнения. Так как станция продолжала работать, приставы закрыли ее принудительно, они опечатали заправочную колонку и трубу.
Напомним, свердловчанин может лишиться машины из-за долга по квартплате в размере более 300 тысяч рублей.