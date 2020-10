В монастырь схимонаха Сергия нагрянула прокуратура

27 октября в Среднеуральском женском монастыре прокуратура устроила проверку. Видео опубликовано на Youtube-канале Всеволода Могучева.

Представители прокуратуры и специалисты Росздравнадзора хотели найти на территории монастыря медицинские кабинеты и хоспис. В «требовании о выделении специалиста для проведения проверки», которое прокуратура направила в Росздравнадзор сказано, что по имеющейся информации в монастыре работают кабинет по оказанию первой медпомощи и кабинет УЗИ, а также врачи. Монахини не захотели пускать проверяющих на территорию. Рядом со шлагбаумом на въезде в обитель, «охрана» начала задавать прокурорам вопросы. Жители обители объяснили, что на территории находятся люди, больные онкологическими заболеваниями, за ними осуществляется уход. Помощь оказывается человеческая, а не медицинская,заявил один из представителей монастыря. С приехавшими юристами, которые представляют интересы монастыря, представители прокуратуры смогли договориться о посещении территории обители. В решении о проведении проверки сказано, что основанием для этого послужил рапорт помощника прокурора Верхней Пышмы, а целью указана необходимость «проверить исполнение федерального законодательства о здравоохранении». Во время обхода территории, адвокат Дмитрий Савченко отметил, что на днях в монастырь приезжала комиссия из МЧС для проверки эвакуационных выходов. Он сказал, что в обители проведено несколько десятков всевозможных проверок. Прокурорам разрешили зайти в жилые корпуса, там им удалось пообщаться с двумя насельницами. Женщины рассказали, что во время пандемии коронавируса они не нашли помощи в храмах, так как их закрывали, чтобы не допустить распространения инфекции. Из-за этого они пришли в монастырь и остались тут жить. Проверка завершилась подписанием акта, который составила помощница прокурора. В нем написано, что «в ходе проверки проведено обследование строений и помещений на территории монастыря, кабинетов оказания медицинской помощи не обнаружено». Напомним, на прошлой неделе скандальный схимонах Сергий, отлученный от церкви, в проповеди раскритиковал действия РПЦ и папу римского. Скандальный экс-схимонах Сергий резко раскритиковал действия РПЦ и папу римского

