В монастырь схимонаха Сергия нагрянула прокуратура

Прокурорам разрешили зайти в жилые корпуса, там им удалось пообщаться с двумя насельницами. Женщины рассказали, что во время пандемии коронавируса они не нашли помощи в храмах, так как их закрывали, чтобы не допустить распространения инфекции. Из-за этого они пришли в монастырь и остались тут жить.