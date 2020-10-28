В монастырь схимонаха Сергия нагрянула прокуратура

Представители прокуратуры и специалисты Росздравнадзора хотели найти на территории монастыря медицинские кабинеты и хоспис.
В «требовании о выделении специалиста для проведения проверки», которое прокуратура направила в Росздравнадзор сказано, что по имеющейся информации в монастыре работают кабинет по оказанию первой медпомощи и кабинет УЗИ, а также врачи.
Монахини не захотели пускать проверяющих на территорию. Рядом со шлагбаумом на въезде в обитель, «охрана» начала задавать прокурорам вопросы. Жители обители объяснили, что на территории находятся люди, больные онкологическими заболеваниями, за ними осуществляется уход.
Помощь оказывается человеческая, а не медицинская,заявил один из представителей монастыря.
С приехавшими юристами, которые представляют интересы монастыря, представители прокуратуры смогли договориться о посещении территории обители.
В решении о проведении проверки сказано, что основанием для этого послужил рапорт помощника прокурора Верхней Пышмы, а целью указана необходимость «проверить исполнение федерального законодательства о здравоохранении».
Во время обхода территории, адвокат Дмитрий Савченко отметил, что на днях в монастырь приезжала комиссия из МЧС для проверки эвакуационных выходов. Он сказал, что в обители проведено несколько десятков всевозможных проверок.
Прокурорам разрешили зайти в жилые корпуса, там им удалось пообщаться с двумя насельницами. Женщины рассказали, что во время пандемии коронавируса они не нашли помощи в храмах, так как их закрывали, чтобы не допустить распространения инфекции. Из-за этого они пришли в монастырь и остались тут жить.
Проверка завершилась подписанием акта, который составила помощница прокурора. В нем написано, что «в ходе проверки проведено обследование строений и помещений на территории монастыря, кабинетов оказания медицинской помощи не обнаружено».
Напомним, на прошлой неделе скандальный схимонах Сергий, отлученный от церкви, в проповеди раскритиковал действия РПЦ и папу римского.