В Нижнем Тагиле ночью восстановили подачу электричества после аварий из-за урагана

В Нижнем Тагиле и по Свердловской области за ночь устранили последствия аварий на сетях электроэнергии, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, ночью 28 октября в Свердловской области начались массовые отключения электроэнергии. Аварийные ситуации возникли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Кушве, Красноуфимске, Асбесте, Сухом Логу и других населенных пунктах. Всего аварийные ситуации возникли на 15 территориях, находящихся в нашей зоне обслуживания. Главные причины - падение веток на линии электропередач, обрывы и перехлест проводов, рассказал начальник управления эксплуатации и ремонтов «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин. Все неполадки были устранены за прошедшую ночь. Напомним, об ожидаемой непогоде 26 октября предупреждали синоптики ФГБУ «Уральское УГМС». В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение о непогоде

Related news: В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение о непогоде

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter