В 2021 году в Нижнем Тагиле пройдет сельскохозяйственная микроперепись трети подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудниками Росстата будет проверено не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 2016 год, которые находятся на территории Нижнего Тагила. В Свердловскстате отмечают, что такая микроперепись состоится в городе первый раз. На данный момент уже определена дата начала мероприятия и процентный объем объектов, которые включат в процесс. Напомним, стало известно, что в октябре на Урале стартует всероссийская перепись населения. Процесс начнется с труднодоступных регионов, среди которых уральская ЯНАО.

