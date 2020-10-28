В Нижнем Тагиле пройдет сельскохозяйственная микроперепись

Сотрудниками Росстата будет проверено не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 2016 год, которые находятся на территории Нижнего Тагила.
В Свердловскстате отмечают, что такая микроперепись состоится в городе первый раз. На данный момент уже определена дата начала мероприятия и процентный объем объектов, которые включат в процесс.
Напомним, стало известно, что в октябре на Урале стартует всероссийская перепись населения. Процесс начнется с труднодоступных регионов, среди которых уральская ЯНАО.