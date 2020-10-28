В России массовые убийства советских граждан нацистами впервые признали геноцидом

В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацисты массово расстреливали мирное население. Весной 2019 года поисковиками было обнаружено более полутысячи останков. Среди них 188 детей, самым младшим из которых было около пяти лет. По данным прокуратуры, для этого была создана «тайлькоманда», в которую вошло более 20 человек. Главным организатором считается немецкий генерал Курт Херцог, приговоренный к 25 годам лагерей в 1947 году. Однако уже в 1948 году он скончался.