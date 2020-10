В России массовые убийства советских граждан нацистами впервые признали геноцидом

Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал массовые убийства мирных граждан нацистами геноцидом, сообщает «РИА-Новости».

Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Согласно решению суда, вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении 2,6 тысячи советских граждан, были признаны преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп. Установлено, что массовые убийства в Жестяной Горке являлись планом Германии по изгнанию мирного населения для колонизации освободившейся территории. В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что, согласно уставу Нюрнбергского трибунала, у военных преступлений нет срока давности. Историки считают, что несмотря на запоздалое разбирательство, оно может стать юридической базой для расследования иных подобных преступлений, а также помочь родственникам жертв в определении правового статуса. В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацисты массово расстреливали мирное население. Весной 2019 года поисковиками было обнаружено более полутысячи останков. Среди них 188 детей, самым младшим из которых было около пяти лет. По данным прокуратуры, для этого была создана «тайлькоманда», в которую вошло более 20 человек. Главным организатором считается немецкий генерал Курт Херцог, приговоренный к 25 годам лагерей в 1947 году. Однако уже в 1948 году он скончался.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter