Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России

Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России

Сегодня, 12:59ОбществоPhoto: Эдуардо Фаузи во «Вконтакте»
Задержанный в Екатеринбурге по подозрению Интерпола в терроризме бразилец попросил политического убежища в России, пишет «КП-Екатеринбург».

Эдуардо Фаузи написал письмо с соответствующей просьбой на имя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольги Петровой.

Иностранец считает, что подвергся политическому преследованию на своей родине. Он заявляет, что на протяжении 15 лет проявлял активную позицию по защите фундаментальных интересов своей родины.

Он обвиняет власти Бразилии в разрушении своего бизнеса. По его словам, у него дома провели обыск, заблокировали крупный Youtube-канал с 500 тысячами подписчиков. Кроме того, он утверждает, что доказательств вины в предъявленных ему обвинениях нет. По словам мужчины, в Екатеринбурге у него есть сын от местной жительницы.

Из меня хотят сделать показательный пример, чтобы другие консервативные организации запугать. Если меня отправят обратно на родину, то подвергнут там пыткам или могут убить. Для местных тюрем это является нормой в Бразилии, пишет Фаузи.

Напомним, бразильца содержат в СИЗО в Екатеринбурге. Он был задержан по подозрению в терроризме. А именно в том, что забросал коктейлями Молотова офис киностудии, снявшей фильм про Иисуса-гея.

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