ЕР в первом чтении единогласно поддержала проект бюджета на 2022-2024 годы

Проект бюджета на следующие три года был принят в первом чтении на прошедшем 28 октября заседании Государственной думы. Фракция “Единая Россия” поддержала проект абсолютным большинством проголосовавших.

Как сообщает nashgorod, в документе расписаны все направления финансирования инициатив народной программы ЕР, национальных целей развития России, а также поручений президента, ранее обсуждавшихся на съезде партии. Согласно проекту бюджета, свыше 2 триллионов рублей пойдут на адресную поддержку более 5 миллионов семей с детьми 3-7 лет, родителей, которые в одиночку воспитывают детей 8-17 лет, а также беременных женщин, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации. На программу маткапитала будет направлено 1,6 триллиона рублей. До второго чтения будет рассмотрен и вопрос индексации материнского капитала – представители “Единой России” прорабатывали возможности индексации по поручению главы государства, сотрудничая с профильными министерствами. Свыше 260 миллиардов рублей пойдут на улучшение условий проживания семей с детьми. Кроме того, при разработке проекта было учтено поручение президента по увеличению денежного довольствия военнослужащих и граждан, состоящих на службе в правоохранительных органах. Дополнительные средства будут выделены и на финансирование системы здравоохранения. Свыше 270 миллиардов рублей направят на реализацию программы “Первичное звено для каждого”. В рамках действия данной программы планируется построить и отремонтировать свыше 8 тысяч медицинских учреждений, будет проведена работа по увеличению доступности медпомощи для населения. Государство профинансирует программы медицинской реабилитации и “санитарный щит”. Также в числе своих приоритетов партия называет развитие научно-образовательной сферы. В рамках реализуемой бюджетной политики “Единой России” удалось добиться того, чтобы из бюджета были выделены средства на реализацию программы капитального ремонта школ, о которой Владимир Путин ранее говорил на съезде партии. 500 миллиардов рублей пойдут на постройку новых школ в российских субъектах. Помимо этого, “Единая Россия” вела совместную работу с правительством по расчету финансирования на создание в малых городах и сельской местности современной социальной инфраструктуры, которая обеспечит местным жителям интересный досуг и возможность регулярно заниматься спортом. Средства будут выделены и на снос старых, ветхих зданий, признанных аварийными, комплексное развитие сел и деревень, ремонтные работы по восстановлению региональных и местных дорог. Планируется профинансировать индивидуальное жилищное строительство, в том числе предоставив гражданам льготные кредиты на возведение частных домов. “Единая Россия” работала и над оптимальным решением задач экологии и защиты окружающей среды. На уничтожение 200 мусорных полигонов пойдут свыше 340 миллиардов рублей, также 14 миллиардов рублей каждый год планируется направлять на охрану лесных территорий. В числе приоритетов ЕР – обеспечение занятости населения, помощь организациям малого и среднего бизнеса. В рамках реализации программы поддержки и льготного кредитования помощь будет оказана и лицам, имеющим статус самозанятых. Отдельной строкой расходов бюджетных средств стало развитие отечественного туризма – на такие цели пойдут свыше 170 миллиардов рублей. Как сообщает сайт “Единой России”, партия провела работу над формированием бюджета на следующий год и на период 2023-2024 годов при участии Кабинета министров в рамках прошедших нулевых чтений и разработки собственной народной программы. В Свердловской области работа над проектом бюджета сейчас в стадии завершения: в ближайшие дни правительство региона внесет законопроект в заксобрание. При этом бюджет должен остаться социально ориентированным, подчеркивают депутаты от "Единой России". "Костяк будущего финансирования Свердловской области из госказны известен. Например, 2 млрд 919 млн рублей запланировано на модернизацию первичного звена здравоохранения, 2 млрд 264 млн – на ежемесячные премии за классное руководство, 2 2 млрд 18 млн – на бесплатное горячее питание ученикам начальной школы, 1 млрд 532 млн – на развитие современной городской среды, почти 517 млн рублей – на выплаты почетным донорам, 555 млн – на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 311 млн – на жилье детям-сиротам, 242 млн – на поддержку малого и среднего бизнеса и самозанятых. Это не просто сухие цифры, это должно стать реальной помощью. Как и прежде, намерен с коллегами добиваться «прибавки» средств родному региону", - рассказал Андрей Альшевских, депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter