Инвестиции РЭО в заводы переработки ТКО в ХМАО и Самарской области составят 440 млн

Российский экологический оператор собирается инвестировать 170 млн рублей в строительство нового завода по обработке твердых коммунальных отходов в Югре. На модернизацию завода по переработке бытовых отходов в Самарской области оператор выделит 270 млн рублей.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, реконструкция предприятия в Самарской области — это первый этап проекта. На втором в регионе будет возведен объект по утилизации ТКО. Для финансирования проекта Российский экологический оператор воспользуется облигационным займом. Набсовет РЭО ранее одобрил участие оператора в софинансировании проектов через выкуп облигационных займов, пишет ТАСС. Аналитики РЭО подсчитали, что реализация самарского проекта поможет региону нарастить долю обработки ТКО на 60%. В числовом выражении она достигнет 497 000 тонн в год, это примерно 37% от ежегодного объема образующегося в области бытового мусора. Также сообщается о том, что набсовет РЭО одобрил выделение 170 млн рублей на строительство мусороперерабатывающего комплекса в ХМАО. Новый завод будет обрабатывать 35 000 тонн ТКО ежегодно. На утилизацию будет отправляться 50% от этого объема. Открытие предприятия запланировано уже на 2023 год. Всего в данный проект РЭО планирует инвестировать 750 млн рублей. Облигационный заем от РЭО рассчитан на 10 лет с процентной ставкой 3,375% годовых. По словам Буцаева, соглашение с инвестором было подписано в августе 2021-го и уже есть официальное решение по нему. Также он отметил, что новый завод станет первым финансируемым Российским экологическим оператором объектом в Югре. Помимо этого, оператор выделил 2,9 млрд рублей на строительство аналогичных предприятий в Московской области. Напомним: реформа отрасли обращения с ТКО была запущена в РФ с начала 2019 года. Согласно планам, в 2024 году необходимо построить 220 новых комплексов по обработке, утилизации и размещению мусора. Сортировке будет подвергаться 100% бытовых отходов, при этом на свалки будет отправляться только 50% от этого количества.

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