Лаутаро Мартинес продлит контракт с миланским «Интером»

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес продлит соглашения с миланским клубом до 2026 года. Об этом сообщает “Советский спорт”.
По данным источника, в ближайшее время об этом объявят официально. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2023 года. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 80 миллионов евро.
Отметим, что форвард в нынешнем сезоне провел за «Интер» 12 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что Мартинес перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в июле 2018 года за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 144 матча, забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу. В составе «нерадзурри» Лаутаро стал чемпионом Италии прошлого сезона.
Помимо этого нападающий в рядах сборной Аргентины завоевал Кубок Америки