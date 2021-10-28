Лаутаро Мартинес продлит контракт с миланским «Интером»

Лаутаро Мартинес продлит контракт с миланским «Интером»
Лаутаро Мартинес продлит контракт с миланским «Интером»
Сегодня, 01:17ОбществоФото: pxhere.com
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес продлит соглашения с миланским клубом до 2026 года. Об этом сообщает “Советский спорт”.

По данным источника, в ближайшее время об этом объявят официально. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2023 года. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 80 миллионов евро.

Отметим, что форвард в нынешнем сезоне провел за «Интер» 12 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Мартинес перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в июле 2018 года за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 144 матча, забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу. В составе «нерадзурри» Лаутаро стал чемпионом Италии прошлого сезона.

Помимо этого нападающий в рядах сборной Аргентины завоевал Кубок Америки

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