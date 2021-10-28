Лаутаро Мартинес продлит контракт с миланским «Интером»

Напомним, что Мартинес перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в июле 2018 года за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 144 матча, забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу. В составе «нерадзурри» Лаутаро стал чемпионом Италии прошлого сезона.