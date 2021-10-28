Массовое минирование ТЦ и зимние холода. Итоги дня в Свердловской области

О злоупотреблении служебными полномочиями и растрате бюджетных денег директором «Службы заказчика городского хозяйства» Борисом Моровым из Нижнего Тагила рассказал один из бывших сотрудников. По его словам, он оплачивал ремонт и уборку своей квартиры из фонда муниципального учреждения. Кроме того, Моров списывает свои поездки на служебном автотранспорте в Екатеринбург, где он проживает по выходным.