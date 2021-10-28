Массовое минирование ТЦ и зимние холода. Итоги дня в Свердловской области

Сразу несколько торговых центров Нижнего Тагила в разных районах города были эвакуированы утром из-за сообщений о минировании. Полиция и сотрудники МЧС оцепили ТЦ «Квадрат» на Красном Камне, «КИТ» на Гальянке, «Мегамарт» на Вагонке и ЦУМ в центре города. После проведенной проверки оказалось, что звонки были ложными, реальной угрозы ни зданиям, ни посетителям не было.
Ибрагим Абдулкадыров, начальник управления МВД Нижнего Тагила, останется на посту еще на год. 19 октября полковнику исполнился 61 год. Несмотря на это, в прошлом году, по достижении 60-летия с Абдулкадыровым был продлен контракт на год. Срок его службы напрямую зависит от эффективности его работы, заявили в пресс-службе МВД Свердловской области.
Зимние холода и гололед обещают синоптики в Свердловской области к предстоящим выходным. Ожидаются мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. Днем прогнозируются плюсовые температуры, а ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля градусов. В ГИБДД рекомендуют автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю.
О злоупотреблении служебными полномочиями и растрате бюджетных денег директором «Службы заказчика городского хозяйства» Борисом Моровым из Нижнего Тагила рассказал один из бывших сотрудников. По его словам, он оплачивал ремонт и уборку своей квартиры из фонда муниципального учреждения. Кроме того, Моров списывает свои поездки на служебном автотранспорте в Екатеринбург, где он проживает по выходным.