Памятник святым Петру и Февронии торжественно открыт в «Народном» в Нижнем Тагиле

Памятник святым Петру и Февронии торжественно открыт в «Народном» в Нижнем Тагиле
Памятник святым Петру и Февронии торжественно открыт в «Народном» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:30ОбществоФото: пресс-служба Нижнетагильской епархии
Торжественная церемония открытия и освящения памятника святым Петру и Февронии состоялась в парке «Народный» в Нижнем Тагиле 28 октября.

Монумент высотой 2,6 метра сделан из бронзы и весит 1,2 тонны.

В мероприятии приняли участие Преосвященный Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, глава города Владислав Пинаев, первый вице-президент общенациональной программы «В кругу семьи» Татьяна Столопова.

После приветственных слов главы города и высоких гостей, состоялось торжественное открытие памятника, и затем Владыка Феодосий совершил чин освящения, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Инициатором проекта стал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, ныне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Этот памятник призван напоминать о важности семьи. Надеюсь, что он станет местом, где молодые люди будут давать друг другу клятву любви и верности. И уже завтра, возможно, первые молодожены придут в парк «Народный», сказал Владислав Пинаев.

Напомним, открытие памятника несколько раз откладывалось из-за пандемии коронавируса, изначально его планировали установить в День любви, семьи и верности 8 июля. Монумент расположился на месте последнего снесенного дома в парке «Народный», специальную площадку и пьедестал подготовил МУП «Тагилдорстрой».

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