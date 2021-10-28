Поликлиники, заводы и садики: что и как будет работать в Тагиле во время локдауна

С 30 октября по 7 ноября в России вводится локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, эти дни объявлены выходными. В том, как будут работать предприятия и организации Нижнего Тагила, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Как будут работать градообразующие предприятия ЕВРАЗ НТМК и УВЗ ЕВРАЗ НТМК НТМК продолжит работать в соответствии с установленными графиками работы и графиками сменности. Оплата за период с 30 октября по 7 ноября будет производиться в обычном, не повышенном размере. При этом сотрудников старше 60 лет, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия, рекомендуется перевести на дистанционную работу, а при отсутствии технической возможности установить им нерабочие дни. Такие же условия будут введены для сотрудников, у которых отсутствует возможность нахождения на рабочем месте в эти дни в силу объективных причин (в случае приостановки работы дошкольных и школьных учреждений и другое). «Уралвагонзавод» Решением Министерства промышленности и торговли РФ «Уралвагонзавод» включён в перечень системообразующих предприятий, которые продолжат работу в период с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом, понимая всю сложность эпидемиологической обстановки, количество персонала, привлекаемого в нерабочие дни, будет по возможности минимизировано. На предприятии продолжает действовать особый санитарно-эпидемиологический режим. В ответе на запрос редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия не указали, какая зарплата (обычная или повышенная) будет выплачена сотрудникам за эти дни. Как будут работать детские и взрослые поликлиники Детские поликлиники Поликлиники детской городской больницы буду работать по обычному графику с 1 по 3 ноября, однако 3 ноября, в предпразничный день, приемы закончатся на час раньше. С 4 по 7 ноября в этих медучреждениях установлены выходные дни. Детей будет принимать дежурный педиатр с 8.00 до 15.00, пациентов с неотложным состоянием примут с 8.00 до 10.00. Вызвать врача на дом можно с 8.00 до 13.00, медики обслуживают больных на дому с 10.00 до 15.00. Демидовская поликлиника на улице Горошникова, 37 С 1 по 3 ноября пациентов будут принимать в обычном режиме. С 4 по 7 ноября в медучреждении выходные дни, поликлиника будет работать по стандартному графику выходных: 4 ноября с 8.00 до 14.00, с 5 по 7 ноября с 8.00 до 15.00. Телефон регистратуры +7 (3435) 41-97-57. Поликлиника ГБ № 4 на улице Металлургов, 2б С 4 по 7 ноября поликлиника работает с 8.00 до 15.00, в остальные дни — в обычном режиме. Вызвать врача на дом можно по телефону регистратуры +7 (3435) 211-089. Поликлиники № 4 на улицах Новострой, 24 и Дружинина, 53 Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме с 8.00 до 20.00. С 4 до 7 ноября установлен график работы выходного дня: с 8.00 до 14.00. Телефон регистратуры +7 (3435) 21-12-12. Как будут работать почтовые отделения C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России в Нижнем Тагиле будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 3 ноября, в преддверии праздника, отделения закроются на час раньше, 4 ноября будет выходным днем. 5 ноября офисы будут принимать клиентов по графику субботы. Как будут работать детские сады По приказу Управления образования Нижнего Тагила руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений необходимо обеспечить функционирование детских садов при наличии потребности их посещения воспитанниками в период с 1 по 3 ноября 2021 года. МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида В объединении группы будут работать в обычном режиме с 1 по 3 ноября, несмотря на количество пришедших детей. Сейчас опрашиваются родители на предмет такой необходимости. МБДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида На данный момент в садиках опрашивают родителей, чтобы узнать, сколько детей приведут с 1 по 3 ноября. Группы будут работать в обычном режиме, дежурных групп не будет. МБДОУ детский сад «Гармония» комбинированного вида В дошкольном учреждении будут работать по указу Управления образования Нижнего Тагила. С 1 по 3 ноября примут детей по необходимости родителей. МАДОУ детский сад «Академия Детства» комбинированного вида С 1 по 3 ноября будут принимать детей по потребности родителей, с 4 по 7 ноября — общероссийские праздничные дни и выходные. МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида Родители почти всех детских садов объединения, кроме двух, решили не приводить детей с 1 по 3 ноября. Для остальных воспитанников группы будут работать. Разобщить все детей необходимо, чтобы они были здоровы. Как будут работать церкви и храмы Во время локдауна церкви и храмы Нижнего Тагила продолжат работать Как будут работать МФЦ Офис МФЦ, расположенный по адресу улица Космонавтов, 45, продолжит работу в обычном режиме с 8.00 до 20.00. Выходным днем будет только 4 ноября. В офисах МФЦ на улице Металлургов, 46Б и проспекте Вагоностроителей, 64 на неделе будет три выходных дня, посетителей будут принимать по такому графику: Понедельник и вторник: в обычном режиме;

Среда: с 08.00 до 18.00;

Четверг и пятница: выходные дни

Суббота: с 08.00 до 17.00;

Воскресенье: выходной. Как будет работать общественный транспорт Трамваи Трамваи с 30 октября по 7 ноября будут ходить по маршрутам согласно расписания. С 1 по 3 ноября вагоны будут следовать по расписанию рабочего дня, в остальные дни — по расписанию выходного дня. Автобусы и маршрутки Расписание автобусов и маршруток с 30 октября по 7 ноября в Нижнем Тагиле не изменится. В ООО «Техноком» сообщили, что дополнительные автомобили на рейсы выходить не будут. Электропоезд «Ласточка» В праздничные дни с 3 по 6 ноября изменится график курсирования электропоездов «Ласточка». В дополнительные выходные дни расписание останется прежним. Поезд № 7067 сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 17.26 по местному времени) отменяется 3 ноября, назначен 5 ноября;

Поезд № 7060 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 05:59) 5 и 6 ноября отменяется. Как будет работать РЭО ГИБДД на улице Огнеупорная, 83 РЭО ГИБДД будет принимать посетителей 30 октября, а также 2 и 3 ноября с 9.00 до 17.00. Выходные там продлятся до 9 ноября, так как в понедельник, 8 ноября, в отделе неприемный день. Как будет работать «Водоканал-НТ» В ООО «Водоканал-НТ» дни с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочими. В случае аварии можно обратиться в ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам 112, +7 (3435) 25-78-83. Как будет работать региональный оператор ООО «Компания «Рифей» Введение ограничительных мер в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября не скажется на вывозе твердых коммунальных отходов. Транспортирование ТКО будет проводится по обычному графику, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Напомним, с 30 октября расширен список организаций, к которых вводятся «чистые зоны» от коронавируса, туда можно будет попасть лишь с QR-кодом с вакцинацией от инфекции: здания, в которых находятся органы власти всех уровней объекты культуры и спорта (кроме профессиональных спортклубов, спортзалов в школах, вузах и колледжах), фитнес-клубы; заведения общепита;

театры, ночные клубы, дискотеки, филармонии, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки, дельфинарии;

торговые центры, кинотеатры, непродовольственные магазины (кроме аптек и мест с товарами первой необходимости);

прачечные, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, сауны, бани, базы отдыха и санатории;

детские игровые комплексы и развлекательные центры. Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области

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