Рекультивировать земли после разлива нефтепродуктов обязала ГГО прокуратура

Рекультивировать земли после разлива нефтепродуктов обязала ГГО прокуратура
Рекультивировать земли после разлива нефтепродуктов обязала ГГО прокуратура
Сегодня, 13:45ОбществоФото: 1MI
В судебном порядке обязала администрацию Горноуральского ГО рекультивировать земли в связи с разливом нефтепродуктов на сельскохозяйственных землях. Ущерб составил свыше 7,9 миллиона рублей.

Обращение о нарушениях природоохранного законодательства поступило от директора ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в конце июня 2021 года.

Сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора провели выездную проверку на место разлива. Было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения произошла утечка нефтепродуктов из резервуаров. Специалисты отобрали пробы почв, чтобы оценить материальный ущерб. Оно составил более 7,9 миллиона рублей.

Так как собственников резервуаров установить не удалось, прокуратура обратилась с иском в суд. В ведомстве потребовали обязать администрацию ГГО разработать проект и рекультивировать земли. Суд удовлетворил требование в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в ходе плановой проверки на ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» Росприроднадзор выявил многочисленные нарушения, в том числе по выбросам и утилизации отходов.

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