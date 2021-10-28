Ремонт и уборка квартиры: чиновник в Тагиле использовал сотрудников для личных целей

О действиях директора муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова редакции TagilCity.ru рассказал бывший начальник АХО Андрей Колесниченко, который работал в СЗГХ с 15 апреля 2020 года до 28 июня 2021 года.
Борис Моров, который проживает в Екатеринбурге, получил муниципальную квартиру в Нижнем Тагиле в мае 2020 года. Со слов экс-начальника АХО, в это время его и личного водителя директора попросили приехать в квартиру сам Борис Моров и главный инженер Сергей Гладышев.
Ну и нам озвучивается с водителем: мы пошли, а вы оставайтесь. Вот это надо убрать, это разобрать, это выкинуть. Парни, я вам доплачу, говорит экс-начальник АХО Андрей Колесниченко.
Мужчины разбирали и выносили с четвертого этажа старую мебель, складировали и выкидывали мусор. После ремонта им нужно было в рабочее время собрать мебель в квартире Бориса Морова, повешать карнизы и шторы. Также Колесниченко прикручивал полки, стелил коврики, заказывал кровать на Авито и вместе с водителем собирал ее.
Однажды директор вызвал сотрудников к себе и попросил купить холодильник, дав карточку с паролем. Подчиненные выбрали товар и узнали, что доставку придется ждать в течение двух дней. Такой ответ директора не устроил:
Чтобы холодильник сейчас был в квартире.
Подчиненные не стали прекословить: самостоятельно доставили и подняли на четвертый этаж холодильник. Отказать, говорит экс-начальник АХО, они не могли, так как очистить квартиру Борис Моров попросил в начале месяца, а табель закрывают в конце. Они боялись, что чиновник не доплатит обещанных денег. Премия по итогам месячных допработ составила 3 тысячи рублей на каждого.
Угроз, конечно, что «Я тебя уволю», не было. Ну, а как? Если тебя вызывает директор в кабинет, дает ключи от квартиры и говорит, что надо сделать, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Колесниченко.
После завершения работ, со слов бывшего сотрудника СЗГХ, Борис Моров не успокоился. Он вызвал начальника АХО в кабинет и попросил послать уборщицу помыть квартиру после ремонта. Тогда Колесниченко решил отказать впервые, сказав, что уборщица прибирает служебные помещения. На это директор пообещал доплатить женщине.
Уборщица отказалась идти в квартиру, но Колесниченко смог ее уговорить:
Ты понимаешь, если мы ему сейчас откажем, то за забором окажемся.
Квартиру Бориса Морова пришлось перемывать дважды, так как первый результат чиновника не устроил. «Разводы», — сказал он. Женщине за работу заплатили 1000 рублей.
Я не стал уборщицу уже просить, что она? Уплюхалась там уже. Если всего тысячу рублей доплатили, то второй раз идти мыть за эти деньги? Пошел, помыл, подождал, когда все высохло. Посмотрел — все идеально, рассказывает Андрей Колесниченко.
Для сравнения: средняя площадь однокомнатной квартиры в доме, где живет Борис Моров, — 30 кв/м. Уборка такого помещения после ремонта в клининговой компании стоит от 5 до 6 тысяч рублей. Один час работы грузчиков в Нижнем Тагиле стоит от 500 до 800 рублей.
Директор, со слов экс-начальника АХО, после ремонта продолжал просить уборщицу прибирать квартиру. Это и стало причиной конфликта Бориса Морова и Андрея Колесниченко.
Директор «Службы заказчика городского хозяйства» Борис Моров дважды в неделю ездил на служебном автомобиле из Екатеринбурга в Нижний Тагил и обратно. Об это говорят действующие водители СЗГХ и бывший начальник АХО Андрей Колесниченко.
В понедельник, со слов экс-начальника, личный водитель Бориса Морова встает в три часа ночи, берет служебную машину и едет за чиновником в Екатеринбург. В пятницу увозит его обратно. По табелю же эти часы не закрываются, то есть водитель пишет, что отработал восемь часов.
Также бывший начальник АХО утверждает, что личному водителю Бориса Морова коэффициентами закрывают 10 тысяч рублей в месяц за переработку. Бензин же списывается на несуществующие официальные выезды. Также чиновник просит водителя возить его в вечернее время в магазины.
Водитель приходит на следующий день, сидит, пишет что-то в путевом листе. Километраж пытается понять, чтобы списать бензин. Начинает придумывать левые адреса. Типа, ездили на этот строительный объект. А я ему говорю: «Зачем вы ездили на этот строительный объект вечером, там же никого не было?», сказал Андрей Колесниченко.
После нового года Борис Моров отказался подписывать путевые листы. На передней стороне отчетного документа находится информация о времени выдачи машины и километраже. На обратной стороне указываются подробности поездки, здесь должен расписаться заказчик, объяснил редакции TagilCity.ru экс-начальник АХО Андрей Колесниченко.
Борис Моров, с его слов, убеждал водителей не писать на обратной стороне информацию о поездках в Екатеринбург. Вместо них они указывали выезд «на школу или другие строительные объекты».
Моров говорит: не надо носить путевые листы, я их подписывать не собираюсь. Видимо, хотел, чтобы я поставил подпись, но я отказался. Бухгалтерия не принимает неподписанные листы, и я возле подписи писал «Директор Моров Борис Леонидович». Он злился, конечно, рассказал редакции TagilCity.ru Колесниченко.
Андрей Колесниченко отказывался заполнять служебные записки на подчиненных. Однажды директор позвонил и попросил написать на водителя, обматерившего замдиректора Николая Новикова. Колесниченко попросил вызвать замдиректора и спросить у него, как именно выразился водитель.
Новиков заходит, конечно, этого не было. Никто никого не посылал. Водитель сказал Новикову, что был на выезде с главным инженером на объекте, говорит экс-начальник АХО.
Водителю все-таки снизили премию на 10% «за выезд без ведома начальника». Отказы подписывать путевые листы и писать служебные записки, со слов Колесниченко, не могли не разозлить Бориса Морова. Со временем начальник АХО «оказался в сером списке».
Директор СЗГХ Борис Моров всегда просил подчиненных выполнять в рабочее время его личные поручения, говорит бывший начальник АХО МКУ Андрей Колесниченко.
Так, в один из рабочих дней Борису Морову понадобились семена горчицы для дачи. Его личный водитель и Колесниченко на служебной машине поехали выполнять просьбу. Спустя время экс-начальник АХО решил не ездить по личным поручениям чиновника.
Он мне дает задание, я выхожу и не делаю уже. То есть делаю свою работу, а его задания не выполняю. И, конечно, отношения из-за этого у нас испортились.
Последней каплей, по словам экс-начальника АХО Колесниченко, стала очередная ситуация с уборкой квартиры Бориса Морова. Директор СЗГХ в конце июня 2021 года вызвал уборщицу к себе в кабинет. Дал ключи и говорит: «Иди мой квартиру».
Женщина спустилась к Колесниченко, показала ключи и намекнула, что ее в очередной раз отправили мыть квартиру.
Ну что делать, твое дело, хочешь иди, хочешь не иди, я тебя заставлять не буду, рассказывает экс-начальник АХО.
Через три дня Андрей Колесниченко спросил у уборщицы: договаривалась ли она с директором об оплате за допработу. Женщина сказала, что про деньги Борис Моров ей ничего не сказал. Тогда Колесниченко написал служебную записку «За хорошую работу прошу поощрить на 1000 рублей уборщицу».
Иду к нему. А меня не пускают в кабинет, раз я серый сотрудник, говорит Колесниченко.
Ему все-таки удалось передать записку через секретаря, но Борис Моров отказал в премии уборщице. Со слов Колесниченко, обоснованием стала «необоснованная доплата». Тогда Колесниченко взял небольшую бумажку и прикрепил к служебной записке пояснение «Оплатить 1000 рублей за мытье квартиры по адресу…».
Колесниченко вызвали в кабинет директора.
Я зашел, а он на меня матом: «Ты кто, .., тут такой?». Прям при секретаре, она все это слышала.
Со слов Колесниченко, тут же чиновник разорвал служебную записку и стал вызвать юристов, чтобы снизить ему премию на 30%. Но начальник АХО написал заявление об увольнении. Через несколько дней он забирал из СЗГХ Нижнего Тагила документы и встретил уборщицу.
Она говорит, что он (Борис Моров) ее вызвал и сказал: «Хочешь здесь работать, будешь мыть у меня каждую субботу квартиру, вот тебе ключи», говорит Андрей Колесниченко.
После увольнения экс-начальник АХО не стал подавать жалобу, так как «Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ СЗГХ» создал сам Борис Моров. Уборщица же, со слов сотрудников, до сих пор без допоплаты прибирает квартиру директора.
Это была не работа — ад кромешный, сказал редакции TagilCity.ru экс-начальник АХО «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Андрей Колесниченко.
Напомним, водители «Службы заказчика городского хозяйства» обратились в прокуратуру, так как Борис Моров снизил им премию на 20%. Со слов сотрудников, причиной стал разговор о выборах. Также они утверждали, что чиновник дал устный приказ не выпускать на линию одного из водителей. Сам чиновник в ответе на запрос реакции сообщил, что персонал нарушил «Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ».