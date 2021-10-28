Ремонт и уборка квартиры: чиновник в Тагиле использовал сотрудников для личных целей

Напомним, водители «Службы заказчика городского хозяйства» обратились в прокуратуру, так как Борис Моров снизил им премию на 20%. Со слов сотрудников, причиной стал разговор о выборах. Также они утверждали, что чиновник дал устный приказ не выпускать на линию одного из водителей. Сам чиновник в ответе на запрос реакции сообщил, что персонал нарушил «Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ».