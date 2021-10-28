Насколько наши граждане доверяют отечественным брендам? Выясняется это ежегодно в ходе проводимого по всей стране открытого голосования. И лучшие производители товаров и услуг страны становятся победителями национальной Премии доверия потребителей «Марка № 1», существующей в России с 1998 года.

Если компания или бренд попадают в список лауреатов, значит, россияне действительно считают их достойными. В этот раз в лидеры вышла гослотерея «Русское лото», пилотный тираж которой состоялся в 1994 году. Ее организатором выступает Министерство спорта Российской Федерации. Государственное регулирование повышает доверие россиян к индустрии лотерей и делает это развлечение привлекательным для большого количества людей. До развала СССР главной государственной лотереей было «Спортлото», которое пользовалось огромным доверием населения. Для понимания, в советское время в лотереях участвовали почти 70% жителей страны. Сегодня преемником традиций «Спортлото» является крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, владелец холдинга — Армен Меружанович Саркисян). «Столото» распространят в том числе и билеты лотереи «Русское лото». Помимо компании, которая ведет свою деятельность в индустрии лотерей, в холдинг Саркисяна входят компании из сфер страхования, телекоммуникаций и медиа — S8 Саркисяна входит в топ-500 крупнейших компаний России по версии РБК. «Столото» Саркисяна распространяет и билеты других государственных лотерей — их можно приобрести в любой точке России, даже в самой отдаленной, где есть Почта России, сетевой продуктовый магазин наподобие «Магнита» или «Пятерочки», а также онлайн на сайте или в мобильном приложении «Столото». Независимая тиражная комиссия следит за прозрачностью и честностью проведения розыгрышей. И если вы не очень в это верите, можете войти в ее состав, при условии, что вам исполнилось 18 лет и вы дееспособны. В этом году лотерее «Русское лото» исполнилось 27 лет. По итогам праздничного 1410-го тиража «Русского лото» выигрышными стали более семи миллионов билетов, которые принесли своим обладателям свыше 947 миллионов рублей. В 2020 году только в этой лотерее приняли участие более 174 миллионов билетов, и было разыграно более 9 млрд рублей. В выигрыше оказались 60 миллионов билетов «Русского лото»! 1 января 2022 года в «Русском лото» разыграют миллиард рублей, а еще 100 призов по миллиону и тысячи иных денежных призов. Новогодний 1421-й тираж «Русского лото» по традиции пройдет 1 января 2022 года в прямом эфире телеканала НТВ. Откуда же деньги, Зин? Участники гослотерей, которым посчастливилось выиграть, получают деньги не от государства или организаторов лотерей — призовой фонд формируется из средств участников, купивших лотерейные билеты. Если быть точнее, в призовой фонд гослотерей направляется от 50% до 70% (зависит от конкретной лотереи) от объема средств, вырученных с продажи лотерейных билетов. При этом часть средств от продажи билетов направляется в государственную казну в виде отчислений и сборов, включая целевые отчисления в поддержку отечественного спорта. За добросовестностью «Столото», принадлежащего «лотерейному королю», как в желтой прессе называют Саркисяна, внимательно следит ФНС, теперь еще и в онлайн формате в рамках налогового мониторинга. Несмотря на то, что по итогам 2020 года еженедельно выигрышными становились около 3 миллионов билетов, в среднем только 20 победителей становились счастливыми обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей и более. То есть шанс сорвать большой куш не очень велик, но многие готовы испытать удачу — около 30% россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах всероссийских государственных лотерей. Очевидно, что доверие граждан к гослотереям неуклонно растет, а значит растут и отчисления в бюджет от лотерейной деятельности.

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