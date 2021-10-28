Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год

Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год
Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год
Сегодня, 07:35ОбществоФото: TagilCity.ru
Начальник управления МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров останется на своем посту еще на год. Об этом TagilCity.ru рассказали сотрудники ведомства.

По информации источника TagilCity.ru в тагильской полиции, контракт в начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагимом Абдулкадыровым продлили еще на один год. Соответствующий приказ стал подарком полковнику на день рождения 19 октября — в этом году Ибрагиму Абабакаровичу исполнился 61 год.

В 2020 году полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год, не смотря на достижение им 60-летнего возраста. Как рассказал TagilCity.ru начальник начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, срок службы Ибрагима Абдулкадырова напрямую зависит от того, насколько эффективно будет выполняться работа. В это же время главного тагильского полицейского Владимир Путин наградил медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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