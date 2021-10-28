Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год

Начальник управления МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров останется на своем посту еще на год. Об этом TagilCity.ru рассказали сотрудники ведомства.

По информации источника TagilCity.ru в тагильской полиции, контракт в начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагимом Абдулкадыровым продлили еще на один год. Соответствующий приказ стал подарком полковнику на день рождения 19 октября — в этом году Ибрагиму Абабакаровичу исполнился 61 год. В 2020 году полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год, не смотря на достижение им 60-летнего возраста. Как рассказал TagilCity.ru начальник начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, срок службы Ибрагима Абдулкадырова напрямую зависит от того, насколько эффективно будет выполняться работа. В это же время главного тагильского полицейского Владимир Путин наградил медалью «За отличие в охране общественного порядка». Ибрагим Абдулкадыров - Кланы Нижнего Тагила

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