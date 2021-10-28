В Одноклассниках пользователи смогут выбрать любимого мультгероя

В Одноклассниках пользователи смогут выбрать любимого мультгероя

В Одноклассниках пользователи смогут выбрать любимого мультгероя

Вчера, 21:42
Общество
Фото: Одноклассники
В ОК регулярно появляются тематические идеи для публикаций. Так, в День Знаний с помощью конструктора можно было рассказать о самых любимых школьных уроках.

В честь Международного дня анимации социальная сеть Одноклассники совместно с «Союзмультфильмом» представили специальный конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии — Чебурашкой, Ежиком из картины «Ежик тумане», Волком из «Ну, погоди!» и другими.

28 октября в разделе «Идеи дня» появятся Кеша, Чебурашка, Волк, Ежик, Чуч-Мяуч и героиня мультсериала «Оранжевая корова» по имени Зо. С помощью специальной опции пользователь сможет рассказать друзьям, почему именно этот мультгерой понравился ему больше всего, с какими чертами характера он ассоциируется и какое впечатление производит.

Кроме того, на видеовитрине в ОК пользователи смогут найти и посмотреть любимые с детства анимационные фильмы: «Новые приключения попугая Кеши», «Простоквашино», «Первая охота», «Доктор Айболит» и другие.

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