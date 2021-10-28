В Сбере рассказали о индексации зарплат сотрудников

В Сбере рассказали о индексации зарплат сотрудников
В Сбере рассказали о индексации зарплат сотрудников
Сегодня, 16:52ОбществоФото: wikipedia.org
Старший вице-президент, руководитель блока HR банка Наталья Дудина рассказала о том, что в Сбере стараются комплексно подходить к вопросам благополучия сотрудников. Речь идет не только о финансовом вознаграждении, но и об их здоровье и самореализации.

Дудина заявила, что в текущем году зарплаты сотрудников выросли в среднем на 6%. В будущем году запланировано семипроцентное увеличение. Этот пункт еще предстоит утвердить вместе с бизнес-планом, пишет regnum.ru.

По словам Дудиной, забота о сотрудниках не заканчивается индексацией зарплат. Банк обеспечивает работникам возможность для самореализации и повышения квалификации. Это и наставничество, и корпоративное обучение, и разнообразные волонтерские проекты.

Рассказала старший вице-президент и о том, что руководство банка старается обеспечить нормальный баланс между работой и личной жизнью сотрудников. Частичная занятость и другие программы для персонала позволяют эффективно работать и проводить больше времени с семьей.

“Наш главный фокус — особая забота о здоровье команды во время пандемии”, – подчеркнула Дудина.

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