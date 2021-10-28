Выручка ВКонтакте в третьем квартале 2021 выросла на 29%

Выручка ВКонтакте в третьем квартале 2021 выросла на 29%

Выручка ВКонтакте в третьем квартале 2021 выросла на 29%

Вчера, 16:38
Общество
Фото: Вконтакте
ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2021 года в рамках финансовой отчётности VK.

Соцсеть показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 29% и превысила 7 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 65 крупных обновлений.

Основные результаты

  • По данным Mediascope (1), 46% аудитории рунета посещает ВКонтакте ежедневно, а за месяц охват достигает 75%.
  • В третьем квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России — 46,2 млн.
  • У соцсети очень высокий показатель вовлечённости — 64%: столько составляет дневная аудитория от месячной.
  • 15 октября компания представила новый продукт «VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек.
  • Свыше 2 млрд уникальных видео смотрят ежегодно пользователи VK Видео, а авторы загружают более 250 млн роликов. В целом у VK Видео больше 2 млрд просмотров в сутки.
  • В сентябре количество ежедневных просмотров клипов достигло нового рекорда — 383 млн.
  • В сентябре время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • Каждый месяц звонками единой платформы VK пользуются более 20 млн человек.
  • Каждый день пользователи ВКонтакте обмениваются 15 млрд сообщений.
  • Свыше 51,5 млн человек уже авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID (не считая авторизации на vk.com) — это на 27% больше, чем в прошлом квартале.
  • В третьем квартале 2021-го количество мини-приложений достигло 36 800 — это на 66% больше, чем было в этот же период в прошлом. Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 34 млн (на 26% больше, чем годом ранее).
  • В третьем квартале ВКонтакте запустила VK Почту. В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 млн человек.
  • С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.
  • В третьем квартале 2021-го аудитория мобильных игр выросла на 15% год к году, каталог — на 135%, а общий объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты ВКонтакте вырос на 60%.

Также ВКонтакте представляет более подробные итоги работы за квартал по разным направлениям.

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. Компания продолжает удерживать лидерство по аудитории и вовлечённости пользователей соцсетей.

  • По данным Mediascope (1), 46% аудитории рунета посещает ВКонтакте ежедневно, а за месяц охват достигает 75%.
  • В третьем квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России — 46,2 млн.
  • У соцсети очень высокий показатель вовлечённости — 64%: столько составляет дневная аудитория от месячной.

VK Видео и «Клипы»

15 октября компания представила новый продукт «VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов ВКонтакте и других продуктов компании VK.

  • VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.
  • Свыше 2 млрд уникальных видео смотрят ежегодно пользователи VK Видео, а авторы загружают более 250 млн роликов. В целом у VK Видео больше 2 млрд просмотров в сутки.
  • Вертикальные ролики — одно из ключевых направлений ВКонтакте. Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами «Клипы»: каждый день такие ролики смотрят больше 350 млн раз. В сентябре «Клипы» установили новый рекорд — 383 млн ежедневных просмотров.
  • За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
  • Каждый день клипы смотрят 20 млн человек.
  • В сентябре время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • За текущий год доход от видеорекламы в Instream-формате, размещённой во ВКонтакте, вырос в 5 раз.

Звонки и мессенджер

  • В третьем квартале ВКонтакте запустила десктопное приложение для звонков. VK Звонки — бесплатное приложение для видеозвонков на 2 048 человек, без лимита по времени и с демонстрацией экрана в разрешении 4К. Также компания открыла SDK VK Звонков для разработчиков IT-сервисов — большинство функций можно интегрировать в свои продукты.
  • Каждый месяц звонками единой платформы VK пользуются более 20 млн человек.
  • В третьем квартале ВКонтакте представила новый дизайн мессенджера: теперь пользователи могут изменять тему чата для всех участников, а также настраивать уникальное оформление для своих переписок. В день после запуска 1,23 млн пользователей изменили оформление в 1,5 млн чатов.
  • Каждый день пользователи ВКонтакте обмениваются 15 млрд сообщений.

VK Mini Apps

ВКонтакте не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию.

  • В третьем квартале 2021-го количество мини-приложений достигло 36 800 — это на 66% больше, чем было в этот же период в прошлом году. Обилие дополнительных возможностей уже давно сделало ВКонтакте суперприложением: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг.
  • Разнообразие сервисов мотивирует пользователей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 34 млн (на 26% больше, чем годом ранее).

VK ID

VK ID — единая учётная запись для сервисов VK. Благодаря VK ID не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации.

  • Свыше 51,5 млн человек уже авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID (не считая авторизации на vk.com) — это на 27% больше, чем в прошлом квартале.
  • Кроме ВКонтакте, VK ID уже полностью или частично внедрили 27 продуктов VK. В будущем единая учётная запись появится во всех проектах VK.

VK Почта

В третьем квартале ВКонтакте запустила VK Почту — персонализированный сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами. В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 млн человек.

VK Donut

VK Donut — платформа для монетизации контента в сообществах, которую запустили в июне прошлого года. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.

Игры

  • В третьем квартале 2021-го дневная аудитория мобильных игр выросла на 15% год к году.
  • Количество проектов в каталоге мобильных игр ВКонтакте выросло на 135% за тот же период.
  • Общий объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты ВКонтакте в третьем квартале также вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Технологии

  • ВКонтакте одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC и в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.
  • ВКонтакте расширила геораспределённую сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN). Сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. Теперь 97 миллионов пользователей ВКонтакте по всему миру смогут потреблять контент на высокой скорости: видео и трансляции будут стартовать до 1,5 раз быстрее в среднем вне зависимости от расстояний.

ВКонтакте продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps.

  1. Источник: Mediascope, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile

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