18-летние тагильчане обманули в Интернете более 10 владельцев дорогих иномарок

Молодые преступники просматривали сайты, посвященные иномаркам «Ауди», «Мазда», «Форд», «БМВ». На них откликались на объявления людей, ищущих запчасти и комплектующие к своим машинам.

Затребовав предоплату, отвечали жертвам, что товар уже отправлен с курьером, после чего пропадали. Предпочтение мошенники отдавали автовладельцам, живущим далеко от Нижнего Тагила: В Москве, Московской, Ростовской, Ивановской, Нижегородской областях.

Обманутые покупатели платили деньги аферистам из Нижнего Тагила через «блиц-переводы». Оба 18-летних злоумышленника живут на Гальянке. Ранее проблем с законом у них не было. Теперь появились.

Правоохранители говорят, что жертвами этих парней стали, как минимум, 12 человек.