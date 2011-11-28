18-летние тагильчане обманули в Интернете более 10 владельцев дорогих иномарок
28 ноября 2011, 18:17ОбществоВалерия Лошкарева
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Высокотехнологичную преступную схему раскрыли в ноябре сотрудники уголовного розыска нижнетагильского отдела полиции №20.
Молодые преступники просматривали сайты, посвященные иномаркам «Ауди», «Мазда», «Форд», «БМВ». На них откликались на объявления людей, ищущих запчасти и комплектующие к своим машинам.
Затребовав предоплату, отвечали жертвам, что товар уже отправлен с курьером, после чего пропадали. Предпочтение мошенники отдавали автовладельцам, живущим далеко от Нижнего Тагила: В Москве, Московской, Ростовской, Ивановской, Нижегородской областях.
Обманутые покупатели платили деньги аферистам из Нижнего Тагила через «блиц-переводы». Оба 18-летних злоумышленника живут на Гальянке. Ранее проблем с законом у них не было. Теперь появились.
Правоохранители говорят, что жертвами этих парней стали, как минимум, 12 человек.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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