Кроссовер Renault Koleos будут собирать в России
В 2012 году на московском заводе «Автофрамос» компания Renault начнет крупноузловую сборку автомобилей Koleos и Latitude. Об этом в понедельник заявил руководитель российского офиса «Рено» Бруно Анселен, сообщает РИА Новости.
Для организации производства новых моделей французы планируют увеличить мощность завода с нынешних 160 тысяч машин в год до 175 тысяч. На это планируется потратить 100 миллионов евро, при этом основные средства пойдут на налаживание крупноузловой сборки кроссовера Renault Koleos и седана Renault Latitude.
На заявленную мощность в 175 тысяч автомобилей предприятие планирует выйти уже в 2012 году. К тому времени, помимо «Колеоса» и «Латитьюда», на заводе в рамках крупноузловой сборки будут выпускаться автомобили Fluence, Duster и Megane. В настоящее время здесь ведется производство по полному циклу машин Logan и Sandero.
По итогам девяти месяцев 2011 года «Автофрамос» выпустил почти 99 тысяч машин, что на 72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.