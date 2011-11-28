Кроссовер Renault Koleos будут собирать в России

Для организации производства новых моделей французы планируют увеличить мощность завода с нынешних 160 тысяч машин в год до 175 тысяч. На это планируется потратить 100 миллионов евро, при этом основные средства пойдут на налаживание крупноузловой сборки кроссовера Renault Koleos и седана Renault Latitude.

На заявленную мощность в 175 тысяч автомобилей предприятие планирует выйти уже в 2012 году. К тому времени, помимо «Колеоса» и «Латитьюда», на заводе в рамках крупноузловой сборки будут выпускаться автомобили Fluence, Duster и Megane. В настоящее время здесь ведется производство по полному циклу машин Logan и Sandero.