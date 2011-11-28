Олег Сиенко и Александр Мишарин договорились о строительстве жилья для сотрудников УВЗ
Решение о строительстве жилья было принято 26 ноября во время собрания руководителей и представителей профсоюзных организаций производственных подразделений корпорации «Уралвагонзавод».
Уже известно, что строительство начнется в следующем году. Когда завершатся работы, пока неизвестно. Понятно, что дело это небыстрое, хотя решение этого вопроса и заняло у губернатора и генерального директора УВЗ всего 20 минут.
Мы с губернатором договорились об этом за 20 минут, поскольку оба понимаем важность вопроса. Область вкладывает средства в инфраструктуру площадок, а предприятия - в строительство пояснил Олег Сиенко.
Строительство домов будет организовано сразу на трех площадках города. Квартиры будут сдаваться работникам предприятия в полностью благоустроенном виде и даже с финишной внутренней отделкой.
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