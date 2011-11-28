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Олег Сиенко и Александр Мишарин договорились о строительстве жилья для сотрудников УВЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олег Сиенко и Александр Мишарин договорились о строительстве жилья для сотрудников УВЗ

28 ноября 2011, 10:55ОбществоВалерия Лошкарева
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