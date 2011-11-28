Шесть футболистов команды «Этуаль Филант» погибли в ДТП
28 ноября 2011, 10:59ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Того дорожная авария унесла жизни шести игроков ведущего футбольного клуба страны, пишет РБК.Иницидент произошел, когда клуб «Этуаль Филант» направлялся в Сокоде на матч против местного клуба «Семасси». По предварительным данным, у автобуса прокололось колесо, и водитель потерял управление.
Автобус на большой скорости опрокинулся в кювет и загорелся. Шесть футболистов погибли. Еще 28 пассажиров автобуса, включая футболистов, тренеров и руководителей клуба, получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в военный госпиталь.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей