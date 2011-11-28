Шесть футболистов команды «Этуаль Филант» погибли в ДТП

Автобус на большой скорости опрокинулся в кювет и загорелся. Шесть футболистов погибли. Еще 28 пассажиров автобуса, включая футболистов, тренеров и руководителей клуба, получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в военный госпиталь.