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Шесть футболистов команды «Этуаль Филант» погибли в ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть футболистов команды «Этуаль Филант» погибли в ДТП

28 ноября 2011, 10:59ОбществоРОман БОТов
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