Специальное новогоднее предложение на покупку SKODA Fabia!
Если Вам нужен компактный городской автомобиль высокого класса - это ŠKODA Fabia!Практичность является неотъемлимой чертой Fabia, в ней можно свободно разместить и пассажиров и багаж.
Если Вам нужен компактный городской автомобиль высокого класса - это ŠKODA Fabia!
Практичность является неотъемлимой чертой Fabia, в ней можно свободно разместить и пассажиров и багаж.
Только до 31 декабря а нашем автоцентре действует специальное новогоднее предложение на покупку автомобиля ŠKODA Fabia - 0 % переплаты!*
Подробности акции у менджеров отдела продаж по многоканальному телефону: (3435) 48-04-64 и в нашем автоцентре.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А! Ежедневно с 9:00 до 21:00.
0% переплаты – величина затрат заемщика
, в части процентных расходов при кредитовании по программе ОАО «Сбербанка России» (далее – Банк») «Автокредит с государственным субсидированием» на покупку нового автомобиля ŠkodaOctavia или ŠkodaFabia стоимостью до 600 000 рублей при одновременном предоставлении специальной цены официальными дилерами Skoda на приобретаемый с помощью кредитных средств Банка автомобиль. 0% переплаты достигается при получении кредита сроком 36 месяцев и первоначальном взносе за автомобиль 53,53% от стоимости выбранного автомобиля.
Условия кредитования Банка: валюта кредита – рубли; сумма кредита – до 510 000 рублей; первоначальный взнос за автомобиль – от 15%; срок кредита – до 36 месяцев; процентная ставка при приобретении нового автомобиля по программе государственного субсидирования от 3.20% до 6,50% годовых в зависимости от срока и первоначального взноса по кредиту (процентная ставка устанавливается в размере действующей процентной ставки по программе Банка «Автокредит» за вычетом 2/3 ставки рефинансирования Банка России - 8,25% на дату расчета); процентная ставка при сроке от 3 до 24 месяцев составит: 3.20% годовых при первоначальном взносе от 15% процентная ставка при сроке от 24 до 36 месяцев составит: 6.50% годовых при первоначальном взносе от 15%; комиссия за выдачу кредита – отсутствует. Досрочное погашение кредита осуществляется без комиссий и возможно не ранее даты 4-го платежа в соответствии с графиком платежей. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Обязательно страхование от рисков утраты, угона и ущерба в пользу Банка в течение всего срока действия кредитного договора и заключение договора ОСАГО. При погашении кредита через иные кредитные организации и платежные системы может взиматься комиссия за перевод средств. Неустойка за несвоевременное внесение платежа в счет погашения кредита: 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).Неустойка за несвоевременное возобновление страхования – ½ ставки по кредитному договору, начиная с 31 дня после окончания действия предыдущего полиса по дату предоставления документов, подтверждающих возобновление страхования (включительно). Для условий, отличных от данной программы кредитования (валюта, срок кредита, первоначальный платеж), характеристики кредита могут отличаться от указанных выше. Условия предоставления кредита могут быть изменены Банком в одностороннем порядке по независящим от ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» причинам в течение срока действия программы. Подробная информация – в отделениях Банка или по телефону Контактного центра. ОАО "Сбербанк России", Генеральная лицензия Банка России 1481 от 30.08.2010, г. Москва, ул. Вавилова, 19, тел 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатно). www.sberbank.ru. Реклама.
Предложение действует: с 01 ноября 2011 года до 31 декабря 2011 года при условии наличия автомобилей у продавца.