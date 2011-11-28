Стали известны самые популярные новогодние туры в Нижнем Тагиле

По мнению представителей турагентств Нижнего Тагила, большинство хотят ехать как можно дальше и туда, где как можно теплее. Как утверждает менеджер по туризму Наталья Анисимова, в их агентстве лучше всего продаются новогодние путевки в Египет, Арабские Эмираты и Тайланд.

Конечно, покупатели исходят и от своих финансовых возможностей, хотят отдохнуть хорошо и сравнительно недорого. Сейчас самыми бюджетными вариантами являются Египет и Таиланд. Хотя, по моему совету и отзывам наших клиентов, в Египте сейчас не очень комфортная погода: 24 градуса. Для купания и пребывания на пляже, прямо скажем, прохладно. Я бы посоветовала Индию и Таиланд. Там сейчас около 30 градусов тепла: не жарко и не холодно рассказывает Наталья.

В других туристических бюро утверждают, что у них помимо южных направлений хорошо расходятся и северные. Многим тагильчанам интересно связать свою новогоднюю поездку с одной из многочисленных родин Дедов Морозов и Санта Клаусов. Как утверждает директор турагенства Лада Трунова, хорошо продаются сейчас путевки в Великий Устюг, российскую родину деда Мороза. Они сейчас стоят от 10 тысяч рублей на человека. А по словам Натальи Анисимовой, некоторые клиенты даже интересуются турами в Лапландию, правда, пока никто не решился купить путевку туда. Популярны также туры на лыжные курорты.

Одно из лучших новогодних приключений – поездка в Скандинавию. Особенно если едет семья с детьми. Там вам предложат путешествие в резиденцию Деда Мороза, тематические новогодние экскурсии, катание на собаках или даже оленях. Правда, такая путевка обойдется вам не дешевле, чем 40 тысяч рублей на одного человека подробно объяснила директор туристического агентства в Нижнем Тагиле Татьяна Гулак.

Интересно, что некоторые тагильчане, видимо, не могут определиться, куда им двигаться, на Север или на Юг, и решают двигаться на Запад, в старую добрую Европу, покупают туры в Грецию даже зимой. Особенно популярным, как утверждает Татьяна Гулак, сейчас являются путевки в Прагу.Правда, Европа никогда не отличалась дешевизной для туристов, а в Новый год там еще более дорого.

Самыми необычными задумками жителей Нижнего Тагила, по мнению работников сферы туризма, стали желания поехать в Мексику и в Лапландию. Они, ориентируясь на свой опыт, считают эти туры очень нестандартными, их редко заказывают в Нижнем Тагиле.

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