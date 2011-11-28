Тагильские студенты будут бороться за экологию города и мир без насилия

Конкурс проводится для привлечения общественного внимания к значимым проблемам и повышения роли рекламы в решении острых социальных проблем; формирования позитивной гражданской позиции студентов; развития творческого потенциала школьников и студентов, ориентированных на специальности «Связи с общественностью», «Реклама», «Маркетинг», «Менеджмент», «Журналистика» и других, поиска нестандартных решений в области социальной рекламы.

Для активных людей, тем более для студентов, знание английского языка в наши дни становится обязательным. Подходов к изучению международного языка № 1 множество, вы можете подобрать себе курс в зависимости от степени занятости, уровня освоения языка в школе и вузе, вашего возраста, стоимости обучения. Например, английскому языку можно учиться индивидуально – вы работаете в своем ритме, не ориентируясь на других. Но если вы хотите попрактиковаться в разговорной практике, то обучение английскому языку в группахвам подойдет больше.