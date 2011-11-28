Теперь детям Нижнего Тагила будет легче учиться робототехнике (фото)

Это уже десятая в регионе лаборатория подобного рода. Но в Нижнем Тагиле, конечно, аналогов ей нет. Поэтому открытие лаборатории робототехники - большое событие для города. На церемонии открытия присутствовала мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.

В Нижнем Тагиле около 140 тысяч детей. Из них не больше двух тысяч имеют возможность заниматься техническим творчеством. Эта лаборатория позволит обучать еще до полутысячи школьников. На создание школы областная казна выделила порядка четырех миллионов рублей, что хватило только на покупку оборудования. Остальные средства на ремонт помещения, а это порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей, вложено из городского бюджета рассказала на открытии лаборатории Валентина Павловна.

Также церемонию посетил министр по физической культуре и спорту Свердловской области Леонид Рапопорт. Политик планирует развить идею открытия подобных площадок и потратить на эти цели еще более крупные суммы. Он озвучил планы по созданию в Нижнем Тагиле лаборатории культуры и спорта, а также возможности задействовать территорию рядом с Дворцом, где можно построить автогородок. Пригодится этим талантливым ребятам и английский язык обучениекоторому можно легко организовать на базе городского дворца.

Фото Александра Злыгостева