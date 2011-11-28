Toyota покажет в Токио автомобиль-транспарант

Главной особенностью трехместного прототипа являются кузовные панели, на которые его пассажиры могут выводить любые текстовые сообщения и изображения, полностью настраивая внешний вид автомобиля под себя. Машина имеет доступ в интернет для постоянного обновления программного обеспечения, а также может «общаться» с другими транспортными средствами и объектами инфраструктуры, заранее предупреждая водителя о опасностях на дороге или связываясь с автомобилями друзей, едущих неподалеку.