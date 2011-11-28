Toyota покажет в Токио автомобиль-транспарант
Компания Toyota распространила подробности о концептуальном автомобиле под названием Fun-Vii (Fun-Vehicle interactive internet), мировая премьера которого состоится в конце ноября на моторшоу в Токио. По словам представителей японской марки, новинка представляет собой видение дизайнеров автомобиля ближайшего будущего, в котором «люди, машины и общество объединены в одно целое».
Главной особенностью трехместного прототипа являются кузовные панели, на которые его пассажиры могут выводить любые текстовые сообщения и изображения, полностью настраивая внешний вид автомобиля под себя. Машина имеет доступ в интернет для постоянного обновления программного обеспечения, а также может «общаться» с другими транспортными средствами и объектами инфраструктуры, заранее предупреждая водителя о опасностях на дороге или связываясь с автомобилями друзей, едущих неподалеку.
Большую часть функций концепт-кара водитель и пассажиры смогут контролировать с помощью смартфонов или других мобильных устройств.
Кроме того, в Токио компания Toyota привезет еще два новых концепта. Один из них — это электрокар, построенный на базе малолитражки iQ, а второй — четырехместный семейный автомобиль с силовой установкой, работающей на водороде.